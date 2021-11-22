Полицейские и общественники региона провели мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП

102

Международный день памяти жертв ДТП ежегодно проводится во всем мире в третье воскресенье ноября. В этот день не только вспоминают о жертвах аварий, но и ищут способы предотвращения новых трагедий. Жертвы дорожно-транспортных аварий – это не только погибшие, но и те, кто получил серьезные травмы – их жизнь навсегда делится на «до» и «после». В Самарской области в этот день прошли различные мероприятия профилактической направленности.

Так, в Самаре сотрудники Госавтоинспекции провели со студентами Поволжского государственного колледжа краш-курс «БезДТП», в ходе которого молодые люди узнали реальные истории о жизни людей и их близких, ставших участниками дорожных аварий с тяжкими последствиями. Главной темой мероприятия стали грубые нарушения Правил дорожного движения, повлекшие за собой гибель людей: управление транспортом в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, переход дороги в неположенном месте, а также элементарная невнимательность.

В Сызрани сотрудники Госавтоинспекции совместно с городским Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и учащимися школы №14 организовали тематическую акцию «Ангел в дорогу». Ребята под руководством взрослых изготовили поделки в виде ангелов и вышли на улицу, чтобы раздать их участникам дорожного движения в память о жертвах ДТП.

В Нефтегорске, Жигулевске, Новокуйбышевске и Шенталинском районе сотрудники Госавтоинспекции вместе с общественниками, педагогами, юными инспекторами движения провели акцию «Белый журавлик». Вместе с сотрудниками полиции юные инспекторы вручали водителям тематические памятки и белых журавликов как символ светлой памяти о погибших в ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО