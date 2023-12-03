Полицейские и общественники региона провели мероприятия по дорожной безопасности

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Водителям напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий представители общественных советов при территориальных органах внутренних дел и сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическое мероприятие. Инспекторы провели беседы с водителями, рассказали им о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автомобиле при перевозке юных пассажиров, объяснили, как правильно подобрать специальные устройства, соответствующие весу и росту ребенка. Полицейские, приводя конкретные примеры дорожных трагедий, напомнили, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения, пристегивать себя и своих маленьких пассажиров независимо от дальности поездки.

Представитель Общественного совета при ОМВД России по Челно-Вершинскому району Анна Минина акцентировала внимание на рост ДТП с тяжкими последствиями, связанными с выездом на встречную полосу движения. Анна Викторовна напомнила автолюбителям о недопустимости нарушения размещения транспортного средства на дороге, а также рекомендовала соблюдать режим сна и отдыха.

В Шенталинском районе сотрудники полиции совместно с юными жителями района напомнили водителям о тяжелых последствиях ДТП.

А в Елховском районе сотрудники Госавтоиспекции и председатель общественного совета Владимир Евсеев обратили внимание на техническое состояние автотраспорта, предупредили жителей и гостей региона о необходимости соблюдения технического регламента.

В завершении мероприятий полицейские напомнили водителям соблюдать ПДД, не превышать скоростной режим и помнить, что дома их ждут родные и близкие люди. Всем участникам мероприятия вручили памятки-листовки по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО