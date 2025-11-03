Полицейские и общественники региона провели экскурсию для учащихся полицейского класса

137

Сотрудники отделения Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» провели экскурсию для школьников полицейского класса.

Мероприятие началось с посещения дежурной части. Ребята узнали, как осуществляется прием заявлений и обращений граждан.

Продолжилась встреча знакомством с работой экспертно-криминалистической службы. Сотрудники подразделения продемонстрировали ребятам специальный чемодан «Криминалист», в котором хранится набор средств, необходимых для фиксации и изъятия следов пальцев рук на местах происшествий.

В ходе мероприятия заместитель начальника отдела - руководитель группы по работе с личным составом подполковник полиции Оксана Гусева провела с мальчишками и девчонками беседу, показав видеоролик о преимуществах обучения в образовательных учреждениях системы МВД России, и рассказала школьникам об особенностях учебного процесса, различных направлениях деятельности полицейских, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции объяснили ребятам, как осуществляется выполнение служебных задач и выявление правонарушителей.

Учащиеся активно задавали различные вопросы и получали на них компетентные ответы.

В конце мероприятия школьники поблагодарили полицейских за интересную и познавательную встречу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО