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Полицейские и общественники региона провели беседы с населением  по профилактике мошенничества

17 июня 2024 16:09
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Злоумышленники пользуются тем, что пожилые люди не очень хорошо владеют современными информационными технологиями.

В Самарском регионе сотрудники полиции и представители общественных советов на постоянной основе проводят мероприятия по профилактике мошенничества.

Так, в Похвистневском районе на базе территориального центра занятости прошла встреча со студентами Губернского колледжа.

В ходе мероприятия заместитель начальника Следственного отдела подполковник юстиции Анастасия Гусева и старший оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно- телекоммуникационных технологий капитан полиции Дмитрий Бибуков совместно с председателем Общественного совета при межмуниципальном отделе Татьяной Вобликовой напомнили о распространённых схемах мошенничества в сети Интернет.

Организаторы встречи подчеркнули, что представители правоохранительных органов не будут спрашивать личные данные по телефону.

Сотрудники полиции рассказали об уловках мошенников при трудоустройстве. «Будьте настроены скептически, задавайте работодателю множество вопросов о вашей будущей работе, и главное в случае если незнакомец просит перевести ему некоторую сумму денег для предоплаты оборудования или покупки материалов – насторожитесь, ведь это мошенники!» - предупреждают полицейские.

В завершение встречи Татьяна Вобликова призвала студентов рассказать пожилым родственникам правила защиты от злоумышленников, всегда быть бдительными и не публиковать в социальных сетях личную информацию о себе и своих близких.

В Приволжском районе участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Надежда Булдыжова встретилась с работниками почтового отделения районного центра.

Основным вопросом мероприятия стали меры личной безопасности почтальонов, которых следует придерживаться во время выдачи денежных средств населению при доставке пенсий и пособий, а также - как обезопасить пенсионеров от действий телефонных мошенников.

Злоумышленники пользуются тем, что пожилые люди не очень хорошо владеют современными информационными технологиями, выполняют рекомендации злоумышленников и в результате чего лишаются накопленных денежных средств.

Старший лейтенант полиции отметила, что почтальоны могут помочь правоохранителям в борьбе с мошенниками, так как они наиболее часто общаются с пенсионерами, а также обратилась с просьбой информировать лиц пожилого возраста во время выдачи денежных средств и пособий о способах телефонного мошенничества, а также обратилась к работникам почты с просьбой незамедлительно информировать сотрудников полиции о подозрительных лицах.

В свою очередь, в Ставропольском районе полицейские совместно с общественниками организовали встречу с пожилыми людьми.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор полиции Юрий Шамшин подробно рассказал пенсионерам о наиболее распространенных способах мошенничества, напомнил о бдительности, так как основную ставку мошенники делают на отсутствие бдительности граждан, доверчивость и не умение быстро реагировать в сложившейся ситуации, а также на то, что граждане не проверяют либо слишком поздно проверяют поступившую информацию.

Председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Артем Медведев, порекомендовал не доверять сомнительным телефонным звонкам и незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию.

В завершении встречи пенсионеры поблагодарили полицейских и общественников за важную информацию и отметили необходимость проведения таких мероприятий, пообещав не только самим быть более бдительными, но и предупредить о действиях аферистов своих родственников и знакомых, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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