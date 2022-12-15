Полицейские и общественники региона продолжают проводить профилактические мероприятия с детьми

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Сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности.

Так, в Клявлино провели на одной из центральных улиц профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Полицейские и общественники рассказали детям о значении дорожных знаков – главных помощников каждого человека в пути, а также об основных правилах при движении по дорогам в зимний период. Инспекторы объяснили ребятам, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, возрастает и вероятность заноса машины, поэтому ребенку, переходя дорогу, необходимо оценить обстановку.

А сотрудники ОМВД Жигулевска вместе с юными помощниками, придя в гости к ученикам начальных классов, провели познавательные «Минутки безопасности». Инспекторы напомнили ребятам об осторожности на дороге, акцентировав внимание школьников на обязательном ношении световозвращающих элементов. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что в зимний период, когда темнеет рано, необходимо обязательно носить на одежде световозвращатели, которые повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району вместе с представителями родительского патруля и юными инспекторами движения предупредили учеников младших классов об опасности катания на санках, ледянках и «ватрушках» с несанкционированных горок, расположенных рядом с проезжей частью, в том числе во дворах. Особое внимание обратили на недопустимость игр вблизи дорог и в местах очистки снега.

В завершение мероприятия все ребята получили в подарок светящиеся наклейки и значки и пообещали сотрудникам полиции всегда соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО