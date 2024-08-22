Полицейские и общественники региона присоединились к празднованию Дня Государственного флага РФ

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Сотрудники полиции и общественники, поздравляя жителей региона с государственным праздником, напоминали об истории флага России и значении его цветов.

На территории Самарской области полицейские в День Государственного флага Российской Федерации проводят акцию «Наша гордость и слава».

Так, в Тольятти сотрудники полиции при поддержке Общественного совета при территориальном органе внутренних дел совместно с представителями ветеранских организаций раздавали в парках и скверах города ленточки в цветах российского триколора.

Сотрудники полиции и общественники, поздравляя жителей и гостей города с государственным праздником, напоминали об истории флага России и значении его цветов.

Как отметил представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Антон Просянкин: «В государственной символике России отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная история, подвиги российского народа».

Тольяттинцы поддержали проведение акции, отметив, что каждый из нас должен знать символ России, уважать и гордиться им.

Фото: ГУ МВД СО