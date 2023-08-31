Полицейские и общественники региона принимают участие в благотворительной акции «Помоги пойти учится»

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В Красноярском, Приволжском и Волжском районах детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подарили школьные принадлежности.

В преддверии Дня знаний полицейские и представители общественных советов при территориальных органах внутренних дел помогают собраться в школу детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия проводятся в рамках ежегодной социальной акции «Помоги пойти учиться».

Так, сотрудники ОДН ОМВД России по Красноярскому району посетили многодетную семью, в которой воспитываются 7 детей. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели с ребятами и их родителями профилактическую беседу, разъяснили права и обязанности несовершеннолетних, напомнили взрослым об административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и повторили требования правил дорожного движения.

Полицейские подарили школьникам канцелярские товары, приобретенные при поддержке Общественного совета, пожелали успехов в освоении школьной программы.

«Общественный совет всегда горячо поддерживает желание учиться и узнавать новое, поэтому, по возможности, мы передали детям то, что поможет развить в них способности и таланты. Дать многодетным семьям ощущение защищенности, оказать помощь – это и есть главная задача акции «Помоги пойти учиться!», - отметил председатель Общественного совета при ОМВД России по Красноярскому району Герман Давыдов.

В рамках акции полицейские пункта полиции «Рощинский» Отдела МВД России по Волжскому району посетили одну из семей, стоящих на профилактическом учете. Девочкам-ученицам вручили школьные принадлежности: тетради, карандаши, альбомы, краски и многое другое.

В Приволжском районе в рамках акции полицейские и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юлия Гаранина навестили детей в одной из семей, состоящей на учете, как малообеспеченной.

Организаторы мероприятия поздравили детей с наступающим Днем знаний и пожелали верных друзей, хороших учителей и успехов в учебе. Ребята получили в подарок новые тетради, пеналы, альбомы, ручки, краски и карандаши.

Родители школьников поблагодарили полицейских и общественников за внимание к детям и за оказанную помощь в подготовке к школе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО