Полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия с пожилыми гражданами губернии

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В Шигонском, Челно-Вершинском, Большеглушицком и Исаклинском районах полицейские напомнили пенсионерам способы защиты от телефонных и Интернет - мошенников.

Так, очередная встреча по профилактике дистанционного мошенничества прошла по инициативе Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» в стенах Шигонского отделения комплексного Центра социального обслуживания населения. Общественники и полицейские встретились с пенсионерами, что бы рассказать им о способах защиты от дистанционных мошенничеств. «Преступник звонит жертве и представляется родственником, после чего сообщает, что попал в аварию, – рассказал собравшимся о распространенной мошеннической схеме начальник отделения по расследованию преступлений, совершенных на территории Шигонского района капитан юстиции Андрей Круглов. - Обычно разговор длится недолго. Злоумышленник говорит тихо либо неразборчиво, чтобы потерпевший не мог определить по голосу, кто ему звонит, и с первых слов распознать обман. Далее в разговор включается ещё один обманщик, который сообщает жертве, что он может урегулировать ситуацию, для чего необходимо перечислить либо передать через курьера деньги». Председатель Общественного совета при Управлении Сызранской полиции Наталья Киреева напомнила собравшимся алгоритм действий в конкретной ситуации: «Проверяйте всю полученную информацию, особенно, если сообщение поступило по телефону, от неизвестного вам человека. Сохраняйте спокойствие, как бы не было трудно это сделать. Необходимо положить трубку, сделать паузу и обязательно перезвонить близким. Нельзя принимать поспешных решений, действовать сгоряча, в панике».

Во время бесед с гражданами в Челно-Вершинском районе полицейские привели примеры схем действий мошенников с онлайн-кредитами. Чаще всего мошенники используют изощренные способы: звонят с коротких абонентских номеров, например, с номера 900, либо используют номера московского региона, представляются сотрудниками банка, следственных органов, которым зачастую известны личные данные, вводят граждан в состояние паники и добиваются перевода денежных средств на свой расчетный счет. Такие аферисты используют все приемы психологии для воздействия на личность с целью добиться положительного результата.

Участковые уполномоченные полиции интересовались у сельчан: приходилось ли им сталкиваться с мошенниками? Оказалось, что многие осведомлены об этой опасности и когда звонили аферисты, бдительные граждане вовремя прекращали разговор, что помогло им избежать финансовых потерь. Однако, этому примеру не следуют все, к сожалению, были и случаи обмана.

В целях обеспечения безопасности граждан от преступных посягательств полицейские Большеглушицкого района на территории обслуживания провели акцию: «Не верьте – это мошенники!», направленную на предупреждение мошеннических действий в отношении граждан. Участковые уполномоченные полиции на территории села Большая Глушица раздавали памятки, в которых описаны наиболее распространенные виды мошеннических схем и способы избежать участи жертвы. Кроме того, сотрудники полиции на конкретных примерах рассказывали жителям района о возможных мошенничествах через сеть Интернет, в частности, когда клиент совершает оплату путем электронного платежа и не получает заявленный товар, либо получает товар не надлежащего качества.

Профилактическое мероприятие прошло и на территории Исаклинского района. Сотрудники полиции и общественники во время беседы призвали граждан поделиться услышанной на мероприятии информацией со своими родственниками, соседями, друзьями и знакомыми. Возможно, этот разговор на столь важную тему поможет кому-то из них не стать жертвой преступления. Сами пенсионеры отметили, что всегда готовы прийти на помощь полицейским и пообещали активно включиться в профилактическо - пропагандистскую деятельность.

Во время мероприятий сотрудники полиции подробно отвечали на интересующие вопросы граждан и вручали памятки, с информацией об основных способах мошенничеств и советами, как противостоять преступникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО