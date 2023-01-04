Полицейские и общественники продолжают радовать детей новогодними подарками

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Сразу шесть игрушек с детскими мечтами, чтобы исполнить их, сняли сызранские полицейские и общественники с новогодней «Ёлки желаний». Каждая из них была изготовлена вручную ребятами из Центра помощи детям оставшимся без попечения родителей «Искра».



Четырнадцатилетняя Мария написала, что мечтает о наборе косметики, а девятилетняя Яна о наборе по уходу за волосами. Авторы сразу двух открыток написали, что хотят получить на Новый год беспроводные наушники. Один из воспитанников «Искры» попросил спортивную форму, еще один ребенок очень хотел мягкую игрушку.



Добрыми волшебниками на новогодней ёлке в Искре стали начальник ПДН подполковник полиции Светлана Баклушина и представитель Общественного совета при территориальном ОВД Павел Ашурков. Они вместе с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и другими участниками благотворительной акции исполняли мечты рябят, вручая им подарки.



«Мы будем очень рады, если эти подарки помогут сделать вас счастливее. Не уставайте мечтать, верить в чудеса и пусть исполнится как можно больше ваших желаний», - обратился к воспитанникам Центра Павел Николаевич.



Дети вручили полицейским ответные подарки – новогодние игрушки, сделанные своими руками, которые украсят ёлку в Управлении сызранской полиции. Завершилось мероприятие праздничной фотосессией.



В Сергиевском районе в Доме культуры «Дружба» была установлена еще одна «Ёлка желаний» - лесная красавица, украшенная не только шариками и гирляндой, но и письмами детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, адресованными Деду Морозу.



По традиции в акции приняли участие и сотрудники полиции. Начальник ОМВД России по Сергиевскому району Валерий Сергеев снял с ёлки четыре конверта с сокровенными детскими желаниями: ребята загадали игрушечный трактор, пазлы и раскраски, аксессуары для телефона и набор косметики.



Вместе с добрым волшебником Дедом Морозом и Снегурочкой полицейский вручил ребятам подарки и поздравил с праздниками.



В ходе встреч сотрудники полиции провели с детьми профилактические беседы. Поздравляя ребят, сказочные персонажи предупредили детей о законопослушном поведении, о правилах личной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения и о мерах пожарной безопасности.

Фото: ГУ МВД СО