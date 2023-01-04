Полицейские и общественники продолжают радовать детей новогодними подарками

Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор доставил в ДНР медикаменты, которые помогут скорейшему восстановлению раненых.
"Вся Самарская область сегодня с вами": губернатор Дмитрий Азаров поддержал самарских бойцов в Ростове-на-Дону и Макеевке
Он попросил главу Роспатента взять этот вопрос под особый контроль.
Мишустин призвал защитить находящуюся за границей интеллектуальную собственность россиян
8 января «Самара» во Дворце спорта примет «Автодор».
«Самара» в Астане уверенно переиграла одноименный клуб — 99:51
После новогодней программы детям вручили подарки, которые они загадали перед праздником.
«Елка Желаний»: сотрудники Красноярского следственного отдела поздравили детей с Новым годом
19 мальчиков и столько же девочек.
С начала 2023 года в перинатальном центре СОКБ им. Середавина на свет появилось 38 малышей
В результате ДТП погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок.
По факту смертельного ДТП в Волжском районе возбуждено уголовное дело
Угрозу девушка восприняла как реально опасную для жизни и здоровья.
В Шенталинском районе брат схватил сестру за шею и угрожал ей убийством
Данные ограничения будут действовать до улучшения  погодных  условий.
ГИБДД СО: на участках автодорог А300 и Р-229 ограничено движение транспорта
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские и общественники продолжают радовать детей новогодними подарками

4 января 2023 16:19
221
Сразу шесть игрушек с детскими мечтами сняли сызранские полицейские и общественники с новогодней «Ёлки желаний».

Сразу шесть игрушек с детскими мечтами, чтобы исполнить их, сняли сызранские полицейские и общественники с новогодней «Ёлки желаний». Каждая из них была изготовлена вручную ребятами из Центра помощи детям оставшимся без попечения родителей «Искра».

Четырнадцатилетняя Мария написала, что мечтает о наборе косметики, а девятилетняя Яна о наборе по уходу за волосами. Авторы сразу двух открыток написали, что хотят получить на Новый год беспроводные наушники. Один из воспитанников «Искры» попросил спортивную форму, еще один ребенок очень хотел мягкую игрушку.

Добрыми волшебниками на новогодней ёлке в Искре стали начальник ПДН подполковник полиции Светлана Баклушина и представитель Общественного совета при территориальном ОВД Павел Ашурков. Они вместе с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и другими участниками благотворительной акции исполняли мечты рябят, вручая им подарки.

«Мы будем очень рады, если эти подарки помогут сделать вас счастливее. Не уставайте мечтать, верить в чудеса и пусть исполнится как можно больше ваших желаний», - обратился к воспитанникам Центра Павел Николаевич.

Дети вручили полицейским ответные подарки – новогодние игрушки, сделанные своими руками, которые украсят ёлку в Управлении сызранской полиции. Завершилось мероприятие праздничной фотосессией.

В Сергиевском районе в Доме культуры «Дружба» была установлена еще одна «Ёлка желаний» - лесная красавица, украшенная не только шариками и гирляндой, но и письмами детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, адресованными Деду Морозу.

По традиции в акции приняли участие и сотрудники полиции. Начальник ОМВД России по Сергиевскому району Валерий Сергеев снял с ёлки четыре конверта с сокровенными детскими желаниями: ребята загадали игрушечный трактор, пазлы и раскраски, аксессуары для телефона и набор косметики.

Вместе с добрым волшебником Дедом Морозом и Снегурочкой полицейский вручил ребятам подарки и поздравил с праздниками.

В ходе встреч сотрудники полиции провели с детьми профилактические беседы. Поздравляя ребят, сказочные персонажи предупредили детей о законопослушном поведении, о правилах личной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения и о мерах пожарной безопасности.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор доставил в ДНР медикаменты, которые помогут скорейшему восстановлению раненых.
4 января 2023  23:42
"Вся Самарская область сегодня с вами": губернатор Дмитрий Азаров поддержал самарских бойцов в Ростове-на-Дону и Макеевке
1
Сегодня днем в Самаре на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники
4 января 2023  13:52
Сегодня днем в Самаре на расчистке улиц от снега работает порядка 286 дорожных рабочих и 200 единиц техники
788
На одной из трасс Самарской области ограничили движение
4 января 2023  11:50
На одной из трасс Самарской области ограничили движение
315
Сегодня в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани в память о погибших воинах – участниках специальной военной операции прошли мероприятия.
3 января 2023  17:35
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
864
Ледовые скульптуры, ёлки и снежные лабиринты: в Самаре стартовал конкурс на лучший зимний двор
3 января 2023  11:28
Ледовые скульптуры, ёлки и снежные лабиринты: в Самаре стартовал конкурс на лучший зимний двор
686
Весь список