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В Самарской области полицейские и общественниками совместно с «Движением первых» вручили паспорта юным гражданам региона.



В Похвистневском районе в рамках Всероссийской акции «Мы –граждане России» сотрудники полиции, представители Общественного совета и представители «Движения первых» в торжественной обстановке вручили юношам и девушкам главный документ, удостоверяющего личность.



По традиции мероприятие началось с исполнения Гимна Российской Федерации.



Паспорта молодые люди получили из рук начальника отделения по вопросам миграции капитана полиции Татьяны Селифоновой и представителя Общественного совета Татьяны Лупцовой.



В подарок ребята получили экземпляр главного закона нашей страны - Конституцию РФ.



Капитан полиции напомнила о необходимости бережного и аккуратного обращения с документом и рассказала какие права и обязанности приобретает человек с получением паспорта.



В продолжении церемонии школьники приняли присягу гражданина России и поклялись соблюдать закон, права и свободы ее граждан, а также исполнять свои обязанности на благо государства и общества.



В завершении встречи юношам и девушкам пожелали быть настоящими патриотами своей Родины.