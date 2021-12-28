Полет на самолете: о чем мечтают самарские дети на Новый год

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Самыми желанными подарками детей из Самары в этом году оказались новые игрушки (25%), встреча с Дедом Морозом (23%) и домашнее животное (12,5%). Такие результаты показал совместный опрос онлайн-ритейлера Самокат и международной школы программирования Алгоритмика среди 1 834 родителей из разных городов страны. Также исследователи выяснили, сколько жители Самары рассчитывают потратить на покупку подарка для детей.

Каждый второй родитель хочет порадовать своего ребенка и готов подарить ему на Новый год дорогой подарок. Большинство в этом году потратят на презент своему ребенку от 3 до 5 тысяч рублей (64%), каждый третий готов отдать от 5 до 10 тысяч рублей (29%). Для экономии времени чаще всего подарки покупают в онлайн-магазинах (44%). Реже едут в торговые центры (31%) и специализированные магазины (25%).

Самое распространенное желание среди детей на Новый год — новые игрушки (25%). На втором по популярности месте — мечта встретиться с Дедом Морозом (23%). На третьем - домашнее животное (12,5%). Каждого десятого ребенка можно сделать счастливым большим количеством сладостей (10%): любимыми праздничными лакомствами оказались шоколад, шоколадные фигурки и конфеты.

Многие дети будут рады получить в подарок новый гаджет (10%). Некоторые мечтают стать президентом (4,1%), столько же — блогером (4,1%). Среди необычных желаний детей прозвучали и такие варианты: “полет на самолете”, “живая бабочка”, “белый медведь”, “пони”.

Дети до 12 лет в основном верят в чудеса и Деда Мороза: так ответили 81% родителей. Большинство детей (66%) всегда делятся со своими родителями своими новогодними желаниями, еще 23% передают их вместе письмом Деду Морозу.