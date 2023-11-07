покупатели квартир не готовы доплачивать за отделку МОПов, «умный дом» и консьерж-сервис

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Покупатели квартир сегодня не готовы доплачивать за отделку мест общего пользования, «умный дом» и консьерж-сервис, свидетельствуют результаты последнего онлайн-голосования от IRN.RU.Но могут доплатить при покупке жилья за вид из окна, материал строительства и более удачную с их точки зрения планировку.

Читателям был задан вопрос «За что вы готовы доплатить при покупке квартиры?», можно было выбрать несколько вариантов ответа. Большинство ответивших – 23,5% –отметили, что готовы доплатить за вид из окна. 16,7% участников онлайн-опроса могли бы доплатить за материл строительства дома (кирпич, монолит), а еще 16,2% – за особенности планировки (гардеробная, мастер-спальня, окно в ванной и др.).

Чуть больше 13% участников опроса готовы купить квартиру подороже, если у нее будет балкон. Для 11,3% ответивших важна безопасность (охрана, огороженная территория и т.п.), а еще для 8,8% – инфраструктура в составе ЖК (фитнес, коворкинг, лаунж-зоны и так далее), и они готовы за это доплачивать.

При этом отделка мест общего пользования, «умный дом» и консьерж-сервис оказались не нужны покупателям жилья – за эти опции готовы доплатить только по 3-3,5% участников онлайн-опроса.

«В текущей ситуации высоких цен на жилье и дорогой ипотеки с заградительными ставками дополнительные опции, повышающие стоимость метра, в принципе отходят на второй план, особенно если говорить про сегмент массового жилья. И если сегодня покупатели квартир и будут доплачивать, то только за комфорт внутри самой квартиры, и никак не за ее пределами, о чем и свидетельствуют результаты онлайн-голосования», - комментирует руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.