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Похвистневские полицейские и общественники приняли участие в акции «Один день с участковым»

9 сентября 2023 13:32
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Похвистневские полицейские и общественники приняли участие в акции «Один день с участковым»

В год 100-летия службы участковых уполномоченных полиции представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел ветеран МВД Татьяна Лупцова познакомилась с повседневной деятельностью участкового МО МВД России «Похвистневский» лейтенанта полиции Олега Краснощекова. Мероприятие прошло в рамках акции «Один день с участковым».

К полицейскому общественница присоединилась с самого утра. Начинается оно с рабочего совещания, где начальник отдела УУП доводит до сотрудников оперативную обстановку, информирует о преступлениях и правонарушениях за последние сутки. Так, каждый участковый намечает план на день, какой населённый пункт необходимо посетить, и с кем необходимо провести профилактические беседы. 

«Служба участковых сложная, но интересная. Она требует выдержки и терпения, –  поделился Олег Краснощеков, участковый уполномоченный полиции, – работа, связанная с профилактикой преступлений, является основополагающей. Стараемся большое внимание уделить профилактике мошенничества, так как данный вид злодеяния является самым распространенным. Особую категорию занимают граждане пожилого возраста, так как они более доверчивы и, зачастую, становятся жертвами мошенников». Также лейтенант полиции рассказал общественнице, что регулярно проводит профилактические беседы с лицами, подвергнутыми административному надзору, которые проживают на вверенном ему участке. 

Конечно, к участковому уполномоченному полиции жители обращаются со своими проблемами: семейные ссоры, шумные соседи, кражи и другие вопросы – всё это специфика деятельности участкового уполномоченного полиции. «В своем кабинете бываю редко. Большую часть времени занимает работа с гражданами», – рассказал Олег Краснощеков. В ходе мероприятия представитель Общественного совета при межмуниципальном отделе ознакомилась не только с наиболее частыми обращениями граждан, но и с порядком рассмотрения заявлений, оформлением рапортов и другой документации по заявлениям жителей участка. 

Завершился «Один день с участковым» беседами с местными жителями, в рамках которых полицейский и общественница рассказали о государственных услугах, предоставляемых в электронном виде, а также раздали памятки с простыми советами о том, как защитить себя от действий злоумышленников, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук мошенников.

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