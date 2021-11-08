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Пограничное управление проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту

8 ноября 2021 12:18
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Пограничное управление проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту

Пограничное управление проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в пограничных органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В соответствии с законодательством отбираются граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, по состоянию здоровья годные к военной службе, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, высшее образование (не проходившие военную службу).

Также ведется набор кандидатов для поступления в образовательные организации ФСБ России на потоки высшего и среднего профессионального образования. Рассматриваются выпускники или учащиеся 11 классов в возрасте от 17 до 24 лет, прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку уровня физической подготовленности.

Информацию по вопросам, связанным с поступлением на военную службу по контракту и обучением в образовательных организациях, можно получить
в Пограничном управлении ФСБ России по Саратовской и Самарской областям по контактным телефонам: 8 (8452) 39-14-54, 39-16-46.

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