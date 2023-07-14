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«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область

14 июля 2023 09:36
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«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область

Передвижная выставка-музей «Поезд Победы» после посещения Саратовской области прибудет в Самарскую, совершив остановку в трех городах региона. Первой станет Город трудовой доблести Сызрань, туда уникальный состав прибудет 16 июля и отправится дальше в этот же день. А 17 и 18 июля посетить экспозицию смогут жители Тольятти. Затем иммерсивный состав направится в столицу региона и Город трудовой доблести Самару, где простоит целых 4 дня – с 19 по 22 июля.  Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции. 

«Великая Отечественная война оставила глубокий, трагический след в жизни нашей страны, не обошла стороной ни одну семью. Поэтому очень важно помнить подвиги героев, передавать эти знания подрастающему поколению. Патриотические проекты, в частности, «Поезд Победы», этому способствуют. Рад тому, что в этом году мы принимаем его в нашей области, – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Любовь к Родине – это та основа, на которой испокон веков держится Россия. И будущее страны зависит от того, с какими ценностями будут вступать в жизнь наши дети. Передать им наше отношение к жизни, к людям, к родному краю возможно только на основе патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре».

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников; скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых.  Экспозиция призвана напомнить о преступлениях, совершаемых нацистами, и продемонстрировать, какое зло способен принести человечеству нацизм, а теперь и неонацизм.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом.  Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – «Волонтерам Победы». Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскуссию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта. 

Работа экспозиции с 16 по 22 июля 2023 года:

Сызрань:

16.07.2023 – с 11.30 до 19.00, последняя группа в 18:20

Тольятти:

17.07.2023 – с 11.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

18.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

Самара:

19.07.2023 – с 11.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

20.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

21.07.2023 – с 11.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

22.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

Фото предоставлены пресс-службой проекта. 

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