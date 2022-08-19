Подвели итоги Юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец»

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18 августа в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия Юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец».



В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Торжественная церемония закрытия Юнармейских сборов началась с Гимна Российской Федерации в исполнении военного оркестра и гвардейцев.



Заместитель полпреда Олег Машковцев поздравил ребят от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, отметив, что военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня является одной из важнейших задач государства: «Участники сборов имеют высокую мотивацию связать свою судьбу с Вооруженными Силами и служением Отечеству. Такой подход оправдывает название проекта «Гвардеец», позволяет совершенствовать проводимую в регионах округа работу по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. Уважаемые гвардейцы, вам представилась уникальная возможность жить и учиться в условиях армейского полевого лагеря. Вам доверили настоящее боевое оружие. Такие знания невозможно получить в школьных аудиториях. Но самое главное вы осознали важность такого понятия, как «чувство локтя – товарищеского плеча». Уверен, что для многих из вас опыт участия в сборах «Гвардеец» станет импульсом к выбору жизненного пути и профессии».



Заместитель полпреда выразил благодарность за поддержку и помощь в организации сборов Губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко, личному составу военной академии, а также руководству регионального отделения ДОСААФ России в Пензенской области.

Ребят поздравили действующие военнослужащие, представители военно-патриотических клубов и творческие коллективы.

Напомним, от Самарской области возможность пройти курс военной подготовки и показать командный дух в спортивных соревнованиях военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» получили двадцать ребят из Большеглушицкого и Красноармейского районов, Похвистнево, Сызрани, Жигулёвска и Самары.



В течение 16 дней подростки осваивали начальную военную подготовку (с полевым выходом), приобретали знания по истории Отечества, основам военного дела, современной тактике и методам ведения военных действий, использования новейших технических средств, вооружения и военной техники, а также приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдали нормы ГТО. Отдельное направление сборов – военно-патриотическое воспитание, в рамках которого проведены Уроки мужества и встречи с Героями Отечества, ветеранами и военнослужащими, участвовавшими в контртеррористических и специальных военных операциях. Кроме того, для участников сборов была организована широкая культурно-досуговая программа.



Кульминацией дня закрытия стало награждение победителей и призеров спортивных соревнований, а также общекомандного зачета. По итогам Юнармейских военно-патриотических сборов ПФО победу одержали гвардейцы из Пермского края, второе место – у ребят из Республики Татарстан, третье место заняла сборная Пензенской области.

Команда Самарской области вошла в десятку команд с лучшей результативностью по итогам сборов. Напомним, что в программу лагеря вошли соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, пейнтболу, спортивному ориентированию, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки. Всем ребятам вручены наручные часы, вымпелы с эмблемой «Гвардеец», грамоты и флеш-карты с фильмом о днях, проведенных в Пензенской области.



Затем гвардейцам были представлены 5 отдельных эпизодов боевой работы артиллеристов союзных сил (ВС РФ, народной милиции ДНР и ЛНР) в ходе специальной военной операции России на Украине. Кроме того, участники и гости мероприятия стали свидетелями торжественного акта вступления 70 лучших гвардейцев в ряды юнармейского движения, которые принесли торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.



Завершилось мероприятие встречей с Героем России Алексеем Романовым, представителем Минобороны России Александром Мищенко, председателем Центрального Совета ДОССАФ России Александром Колмаковым и заместителем полпреда Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым, в ходе которой гвардейцы дали свои предложения по развитию Юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» в следующем году.

Фото: департамент информационной политики СО