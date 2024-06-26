Подведены итоги взаимодействия УФСИН СО с Религиозным духовным управлением мусульман за первое полугодие 2024 года

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Совещание прошло в здании Управления Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области под председательством начальника регионального ведомства Алексея Климова. Беседа прошла в формате круглого стола. В заседании также приняли участие сотрудники УИС, ФСБ и МВД, а также представители РДУМСО, закрепленные за учреждениями УФСИН.



В повестке дня рассматривались итоги взаимодействия регионального УФСИН с Религиозным духовным управлением мусульман в 2024 году и вопросы по мерам их совершенствования. Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский озвучил результаты работы в данном направлении.

Присутствующие обсудили вопросы, связанные с духовным окормлением и правом осужденных, на свободу вероисповедания, соблюдение режимных требований, участие представителей духовенства в работе по противодействию идеологии религиозного экстремизма и терроризма, духовно-нравственному воспитанию осужденных.



Завершилось мероприятие обсуждением мер повышения эффективности взаимодействия и дальнейших путей сотрудничества, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН СО