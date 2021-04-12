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Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2021 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»

12 апреля 2021 11:36
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Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2021 год по Губернаторскому проекту СОдействие»

9 апреля подведены итоги конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025гг. (Губернаторский проект «СОдействие»). Заявки на участие принимались департаментом внутренней политики Самарской области до 1 марта 2021 года. Всего в конкурсную комиссию поступило 240 заявок. 

Решением конкурсной комиссии, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, из общего числа поступивших проектов допущены к реализации 77 социально-значимых инициатив населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 77 проектам составляет 65,752 млн рублей. Реализация проектов, признанных победителями, состоится в текущем году (список победителей размещён на сайте Правительства Самарской области по ссылке: https://www.samregion.ru/wp-content/uploads/2021/04/09.04.2021_sodejstvie_spisok-pobeditelej.docx).

Напомним, что проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. За все время реализации программы на рассмотрение конкурсной комиссии поступил 1281 общественный проект.

На реализацию мероприятий государственной программы за 4 года (с 2017 по 2020гг.) направлено 538,4 млн рублей и реализовано 493 общественных проекта.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из следующих направлений: 

  • -    водоснабжение, пожарная безопасность;
  • -    дорожная деятельность, освещение;
  • -    малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;
  • -    парки, скверы, фонтаны,
  • -    сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;
  • -    спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;
  • -    народные промыслы;
  • -    экскурсионное обслуживание, фестивали;
  • -    содержание мест захоронения.

Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.

Выдвигать инициативы могут население на собраниях или конференциях, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования.

Следующий прием заявок по Губернаторскому проекту «СОдействие» состоится с 1 сентября до 1 ноября 2021 года. Его победители реализуют общественные проекты в течение 2022 года. 

Теги: Акценты В центре внимания

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