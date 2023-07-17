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Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия — 2023 от Самарской области

17 июля 2023 13:34
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Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия — 2023 от Самарской области

280 заявок от Самарской области подано на соискание главной просветительской премии страны — почти в три раза больше, чем в 2022 г. Самой популярной стала номинация «За просветительскую деятельность в школе». Всего Общество «Знание» получило более 13 тысяч заявок из 89 регионов России.

Среди заявок от Самарской области представлен ряд культурно-просветительских проектов. Так, в номинации «За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство"» участвует международный арт-проект «Невесомость», учрежденный для поддержки художников и современного искусства России, обмена культурными традициями, новыми взглядами и интерпретациями искусства. В рамках проекта перед широкой публикой в России (Москва), Турции, Китае были представлены более 200 арт-объектов, аудитория узнала о более чем 70 авторах.

В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Экономика, Бизнес и Право"» от Самарской области соревнуется учебный центр «Школа мастеров» города Тольятти, где обучаются производственные руководители и специалисты со всей страны. Проект позволяет сохранить знания о лучших производственных практиках и популяризировать их среди студентов вузов и молодых специалистов управления качеством.

«Количество участников Знание.Премия от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация "Наставник года". Среди соискателей — представители педагогических династий, лекторы Общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены Почетным жюри на очном заседании в октябре.

В октября-ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям — лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых"», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи «Движение Первых».

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами Знание.Премия можно на официальном сайте награды.

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