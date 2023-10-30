Подведены итоги самой масштабной самарской выставки животных из приютов «Друг Человека»

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Подведены итоги самой масштабной самарской выставки-отдачи животных из приютов «Друг Человека», состоявшейся в минувшие выходные. Домой уехали 60 животных, среди которых кошки и котята, щенки и взрослые собаки, а также грызуны и еж.

Состоявшийся 28 и 29 октября фестиваль «Друг Человека» был юбилейным – десятым по счету! Его неизменные организаторы, ветеринарный центр «ФлагманВет» и сеть магазинов «Зоопарк», подготовили масштабную программу и много новинок. Фестиваль получился зрелищным, интересным и добрым. За два дня его посетили почти 3000 человек.

Основная часть фестиваля – выставка-отдача животных из нескольких самарских приютов. Приезжали искать хозяев около 150 кошек – для них в этот раз был отведен отдельный зал на втором этаже. В более тихой обстановке пушистым зверькам было комфортнее, они испытывали меньший стресс. Весь первый этаж был отдан собакам – в этот раз для щенков сделали экологичные деревянные манежи, а взрослых собак на поводках водили волонтеры. Несколько десятков собак искали своих хозяев на «Друге Человека». Чтобы покорить сердца людей, они даже приняли участие в конкурсе красоты «Метис Вселенная» и в конкурсе костюмов. Победитель конкурса «Метис Вселенная», собака по кличке Джессика, сразу после конкурса познакомилась со своими хозяевами и уехала с ними домой!

На спортивной сцене проходили и другие зрелищные мероприятия, среди которых показательные выступления по трюковой дрессировке, соревнования по аджилити, ноузворку и даже детский хендлинг. Юные гости мероприятия попробовали свои силы в дрессировке, ведя собаку по полосе спортивных препятствий.

Детская программа была насыщенной. Ребята из студии творчества показали спектакль «Том Сойер», выступил детский фольклорный ансамбль. Взрослые гости же послушали лекции по адаптации собаки к дому после приюта, по экологичному содержанию собаки, по ветеринарной практике, а также о собаках-спасателях и добровольчестве. После чего насладились концертом приглашенных музыканотов.

Впервые на фестивале «Друг Человека» умения своих подопечных продемонстрировала кинолог-дрессировщик и заводчик диких животных. Выполнение команд и трюков показал волк, а ноузворк выполнил метис шакала.

«ФлагманВет» представил на выставке новый автомобиль службы спасения животных. У ветеринарного центра теперь расширены возможности оперативного реагирования на сигналы о помощи бездомным животным, выезды к ним совершаются одновременно с выполнением заявок на отлов собак. Опытом в реализации программы ОСВВ «ФлагманВет» поделился и с представителями подрядных организаций из Оренбурга, которые приехали по приглашению на фестиваль.

Среди гостей были и знаменитости - игроки футбольной команды «Крылья Советов» и баскетбольного клуба «Самара». Обе спортивные команды давно дружат с ветцентром «ФлагманВет» и оказывают помощь его подопечным.

Животных, ищущих хозяев, можно взять домой не только на выставках. Всегда можно обратиться напрямую в любой приют и выбрать питомца, сообщает пресс-служба «ФлагманВет».

Фото предоставлено стационаром для животных «ФлагманВет».