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Подведены итоги первого месяца работы портала «Объясняем.рф»

8 апреля 2022 14:16
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С момента запуска платформы зафиксировано почти 11 миллионов посещений.

Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф» был запущен 1 марта правительством России для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в России, а также для противодействия распространению недостоверной информации.

С момента запуска платформы зафиксировано почти 11 миллионов посещений. В работу над оперативной верификацией ответов вовлечены все федеральные и региональные министерства и ведомства. За прошедший месяц они дали более 130 официальных разъяснений по наиболее актуальным вопросам граждан.

В топе самых популярных тем первое место занимают вопросы социальной защиты населения, это 27% от общей доли.

На втором и третьем местах - темы здравоохранения и образования – по 16%.

Чуть меньше беспокоят жителей вопросы финансов, а также связи и интернета, 11% и 10% соответственно.

В частности, людей интересует доступность продовольственных товаров и лекарственного обеспечения, программы льготных ипотечных кредитов и оформление кредитных каникул.

«На данный момент зафиксировано почти 11 млн посещений портала. Также мы представлены во всех популярных социальных сетях. На текущий момент там уже более 370 тысяч подписчиков. Граждане пишут сообщения в соцсетях и в чат-боте «Помощник Объясняем.рф». Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель – обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам» – рассказал заместитель руководителя АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Много вопросов поступает из регионов. Центры управления регионами ведут мониторинг и аналитику обращений граждан в 83 субъектов РФ.

«С 1 марта по 4 апреля сетью ЦУР было зафиксировано 287 369 сообщений граждан по соцэконому. В первую очередь на основе этих данных мы формируем топ вопросов для проекта «Объясняем.рф». На каждое обращение жители получают ответ в соцсетях, в основном это паблики правительств. Дополнительно сейчас во всех регионах используется формат прямых эфиров. За последние три недели было проведено 230 трансляций представителей органов власти с суммарным охватом свыше 10,4 млн просмотров. В их числе шесть эфиров которые губернаторы провели лично. Это главы Курской, Самарской, Вологодской областей, Республики Крым, Ханты-Мансийского АО – Югры и Кузбасса» – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

В ближайшее время на платформе «Объясняем.рф» планируется запуск раздела «Меры поддержки». Для удобства пользователей будет создан навигатор по возможностям, которыми люди могут воспользоваться.

Человек увидит описание самой меры, условия её получения и инструкцию, как ей воспользоваться. Дополнительно планируется запустить несколько тематик в рамках сотрудничества с крупными продовольственными сетями.

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