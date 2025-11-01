Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
Подведены итоги муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»

1 ноября 2025 13:58
164
Все участники, прошедшие предварительный отбор, являются профессионалами своего дела, служат примером для земляков.

Подведены итоги общественного голосования на муниципальном этапе XVII областной общественной акции «Народное признание». В этом году в номинациях, охватывающих различные сферы жизни – от образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта до  общественно-волонтерской деятельности и защиты Родины – было выдвинуто 675  кандидатов. Все участники, прошедшие предварительный отбор, являются профессионалами своего дела, служат примером для земляков.

Лидерами по количеству заявок стали городские округа: Самара – 110 заявок и Тольятти – 60. Среди районов наибольшее количество кандидатов заявили Волжский и Хворостянский районы, 59 и 49  заявок соответственно.

По итогам общественного голосования за победителей муниципального этапа акции было определено 203 конкурсанта по номинациям:
— «Признание и Уважение» – 47 человек;
— «Память и Слава» – 40 человек;
— «Наследники Победы» – 40 человек;
— «Мы Вместе» – 41 человек;
— «Герои нашего времени» – 35 человек;

Далее члены Общественного совета областной общественной акции «Народное признание» выберут в каждой номинации по 5 номинантов для прохождения в финальный этап акции. В финале победителей по традиции будут определять жители нашей области путем общественного голосования, которое начнется 15 ноября.

Подробная информация о номинантах, датах и способах голосования будет опубликована дополнительно на сайте Правительства Самарской области и газете «Волжская коммуна».

Областная общественная акция «Народное признание» – это один из самых массовых общественных проектов Самарской области, проводимый при поддержке Правительства Самарской области. Ежегодно акция охватывает все муниципалитеты Самарской области. Уникальность проекта заключается в том, что победителей выбирают жители региона в рамках финального этапа акции – общественного голосования.   

