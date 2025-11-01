Подведены итоги муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»

164

Подведены итоги общественного голосования на муниципальном этапе XVII областной общественной акции «Народное признание». В этом году в номинациях, охватывающих различные сферы жизни – от образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта до общественно-волонтерской деятельности и защиты Родины – было выдвинуто 675 кандидатов. Все участники, прошедшие предварительный отбор, являются профессионалами своего дела, служат примером для земляков.

Лидерами по количеству заявок стали городские округа: Самара – 110 заявок и Тольятти – 60. Среди районов наибольшее количество кандидатов заявили Волжский и Хворостянский районы, 59 и 49 заявок соответственно.

По итогам общественного голосования за победителей муниципального этапа акции было определено 203 конкурсанта по номинациям:

— «Признание и Уважение» – 47 человек;

— «Память и Слава» – 40 человек;

— «Наследники Победы» – 40 человек;

— «Мы Вместе» – 41 человек;

— «Герои нашего времени» – 35 человек;

Далее члены Общественного совета областной общественной акции «Народное признание» выберут в каждой номинации по 5 номинантов для прохождения в финальный этап акции. В финале победителей по традиции будут определять жители нашей области путем общественного голосования, которое начнется 15 ноября.

Подробная информация о номинантах, датах и способах голосования будет опубликована дополнительно на сайте Правительства Самарской области и газете «Волжская коммуна».

Областная общественная акция «Народное признание» – это один из самых массовых общественных проектов Самарской области, проводимый при поддержке Правительства Самарской области. Ежегодно акция охватывает все муниципалитеты Самарской области. Уникальность проекта заключается в том, что победителей выбирают жители региона в рамках финального этапа акции – общественного голосования.