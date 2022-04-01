Подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на Госуслугах с 1 апреля

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Чтобы сделать это, нужно будет указать СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Если ребёнку еще не исполнилось четырнадцати, он тоже сможет получить регистрацию на Госуслугах, но уже с помощью своего законного представителя – одного из родителей или опекуна. Зарегистрированные на Госуслугах дети смогут зайти в свой электронный дневник, уточнить домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение и воспользоваться другими сервисами.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что с 1 апреля в некоторых российских регионах на портале Госуслуг начнет работу сервис по подаче заявления для записи детей в первый класс, передает Радио Маяк.