Подразделения добровольной пожарной охраны региона 8 раз за неделю выезжали на ликвидацию пожаров

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С 13 января по 19 января подразделения добровольной пожарной охраны (ДПО) в качестве дополнительных сил 8 раз выезжали на ликвидацию пожаров. Помощь в борьбе с огнем оказывали 14 человек личного состава и 8 единиц техники.

К самостоятельному тушению пожаров, ликвидации последствий ДТП и проведению аварийно-спасательных работ подразделения ДПО не привлекались.

Так, личный состав добровольной пожарной команды (ДПК) «Константиновка» в составе 1 человека и 1 ед. техники участвовал в тушении частной бани в селе Константиновка Кошкинского района.

ДПК «Подъём-Михайловка» в составе 2 человек и 1 ед. техники привлекались на тушение частной бани в селе Яблоновый Овраг.

ДПК «Алакаевка» в составе 2 человек и 1 ед. техники привлекались на тушение частного дома в селе Красный Ключ.

2 человека и 1 ед. техники ДПК «Георгиевка» были задействованы в тушении надворных построек в селе Георгиевка Кинельского райоеа.

ДПК «Преполовенка» в составе 1 человек и 1 ед. тушили частную баню в селе Преполовенка Безенчукского района.

3 человека и 1 ед. техники ДПК «Каменка» привлекались на тушение частного дома в селе Каменка Шенталинского района.

1 человек 1 ед. техники ДПК «Светлое поле» участвовали в тушении пожара в частном доме в селе Старый Буян.

ДПК «Заплавное» в составе 2 человек и 1 ед. техники привлекались на тушение зерносушилки в селе Алексеевка Борского района.

На территории Самарской области создано 534 общественных объединения пожарной охраны общей численностью 11175 человек и 262 единицы техники, из них - 158 ДПК общей численностью 841 человек и 262 единицы техники и 376 ДПД общей численностью 10334 человека, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС