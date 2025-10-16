подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан

89

Исследовательская компания ICMR (ООО “ГФК-Русь”) публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за третий квартал 2025 года. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16–55 лет о том, подписками каких онлайн-кинотеатров они пользуются [1].

В третьем квартале 2025 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров составила 52% горожан (без значимых изменений по сравнению с предыдущим кварталом). В то же время значимо выросла доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров– с 39% до 41% жителей городов (см. слайд 1). Этот рост можно объяснить сезонностью – в начале осени онлайн-кинотеатры традиционно возвращаются к крупным премьерам.

Кинопоиск продолжает занимать первое место среди онлайн-кинотеатров как по общему числу подписчиков (24% горожан рассказали во время опроса, что пользуются подпиской на этот сервис), так и по количеству жителей городов с платной подпиской (эта доля выросла с 19% во втором квартале до 20% в третьем) (см. слайд 2). Это максимальное значение по платящим подписчикам для отдельного видеосервиса за всю историю наблюдений.

Распределение мест среди игроков в топ-5 в сравнении со вторым кварталом не изменилось: за Кинопоиском следуют OKKO, Wink, ИВИ и KION (см. слайд 2).