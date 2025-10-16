Я нашел ошибку
Подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХ
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХи
жители Самары берегут украшения «на потом»
Жители Самары берегут украшения «на потом»
В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани
В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре
подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
Подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан

16 октября 2025 13:38
89
подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан

Исследовательская компания ICMR (ООО “ГФК-Русь”) публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за третий квартал 2025 года. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16–55 лет о том, подписками каких онлайн-кинотеатров они пользуются [1].

Q3_1

Q3_1

В третьем квартале 2025 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров составила 52% горожан (без значимых изменений по сравнению с предыдущим кварталом). В то же время значимо выросла доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров– с 39% до 41% жителей городов (см. слайд 1). Этот рост можно объяснить сезонностью – в начале осени онлайн-кинотеатры традиционно возвращаются к крупным премьерам.

Кинопоиск продолжает занимать первое место среди онлайн-кинотеатров как по общему числу подписчиков (24% горожан рассказали во время опроса, что пользуются подпиской на этот сервис), так и по количеству жителей городов с платной подпиской (эта доля выросла с 19% во втором квартале до 20% в третьем) (см. слайд 2). Это максимальное значение по платящим подписчикам для отдельного видеосервиса за всю историю наблюдений.

Распределение мест среди игроков в топ-5 в сравнении со вторым кварталом не изменилось: за Кинопоиском следуют OKKO, Wink, ИВИ и KION (см. слайд 2).

Q3_2

Q3_2

В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет. Они проживают в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек. Опрос проводился в январе-марте 2025 года. Предметом исследования стали 14 онлайн-кинотеатров: Иви, Кинопоиск, Okko, Amediateka, Netflix, Apple TV+, Premier, Wink, START, Билайн ТВ, KION, KinoPub, Смотрёшка, Онлайн-кинотеатр Триколор.

 [1] Под подписчиками в исследовании понимаются не только те жители городов, на которых непосредственно оформлены аккаунты с подпиской, но и члены домохозяйств, которые совместно пользуются оформленной подпиской.

