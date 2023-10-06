Подписано соглашение о сотрудничестве между Движением Первых Самарской области и ОАО «РЖД»

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В пятницу, 6 октября, было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых» Самарской области и ОАО «РЖД». Стороны договорились о сотрудничестве в сфере воспитания, профориентации и наставничества детей и подростков Самарской области.

Подписи под документом оставили Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Подписание состоялось в стенах Самарского государственного университета путей сообщения, где было создано одно из первых первичных отделения Движения Первых на базе вуза.

«У нас уже есть опыт сотрудничества с Российскими железными дорогами. Например, в Самарском государственном университете путей сообщения открыто первичное отделение, совместно мы участвовали в организации и проведении культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти». Его пассажирами стали более 200 школьников и их наставников из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Соглашение позволит укрепить партнерские отношения регионального отделения и Российских железных дорог. Одно из приоритетных направлений совместного развития, которое мы видим, это система наставничества: сотрудники и специалисты компании «РЖД» помогут участникам Движения Первых освоить новые навыки и познакомиться с разными профессиями, а также реализовывать совместные проекты, в соавторстве с детьми», - прокомментировала Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

Благодаря соглашению, у детей и подростков нашего региона появится ещё больше возможностей для развития и знакомства с новыми профессиями. Ребята посетят мероприятия и активности: лекции, мастер-классы и образовательные программы от РЖД, а также совместно с сотрудниками РЖД будут создавать общие проекты. Железнодорожники выступят наставниками, рассказывая детям и подросткам о стажировках и трудоустройстве, а представители Движения, в свою очередь, получат возможность проходить стажировки в РЖД.

«Куйбышевская магистраль – крупнейший работодатель в регионах своего присутствия, и более 30% сотрудников – это молодежь, поэтому взаимодействие с «Движением Первых» для нас очень важно и актуально, мы постараемся принять участие в большинстве ваших активностей и, в свою очередь, готовы предоставить свои площадки для реализации совместных проектов», - отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Фото предоставлено пресс-службой Движения Первых Самарской области