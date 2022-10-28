Подписано соглашение между УФСИНСО и и Уполномоченным по правам ребенка СО

108

Документ о взаимодействии подписан начальником УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенантом внутренней службы Рамизом Алмазовым и врио Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области Мариной Тарасовой. Цель соглашения – реализация мер по обеспечению соблюдения прав и свобод ребенка в период содержания под стражей и исполнения уголовных наказаний, а также содействие дальнейшему формированию гражданскому обществу, уменьшения социальной напряженности.

Определены принципы взаимодействия. Это взаимное уважение, справедливость, законность, гуманизм, соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Что касается форм взаимодействия, то среди них – совместная реализация согласованных мероприятий по защите прав и свобод ребенка, выявление, устранение и предупреждение нарушений прав ребенка при содержании под стражей и исполнении уголовных наказаний, установление причин выявленных нарушений. Кроме того – оказание сторонами консультативной помощи, формирование совместных рабочих групп, проведение совместных приемов граждан, разработка предложений по совершенствованию законодательства.

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступило в силу в момент его подписания. Оно прекращает свое действие по истечении одного месяца с даты получения уведомления, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области