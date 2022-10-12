Подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию

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Подлежащие частичной мобилизации россияне могут самостоятельно проходить медицинскую комиссию, но окончательное решение остается за призывной комиссией. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

«Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией», - говорится в сообщении.

Ранее на портале также разъяснили, что уважительные причины освобождают гражданина РФ от явки в военкомат после получения повестки, но они должны быть подтверждены документально. Однако, как уточняется, когда действие уважительной причины закончится, гражданин обязан незамедлительно, без второй повестки прийти в военкомат, пишут "Известия".