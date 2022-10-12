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Подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию

12 октября 2022 13:28
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Подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию

Подлежащие частичной мобилизации россияне могут самостоятельно проходить медицинскую комиссию, но окончательное решение остается за призывной комиссией. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

«Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией», - говорится в сообщении.

Ранее на портале также разъяснили, что уважительные причины освобождают гражданина РФ от явки в военкомат после получения повестки, но они должны быть подтверждены документально. Однако, как уточняется, когда действие уважительной причины закончится, гражданин обязан незамедлительно, без второй повестки прийти в военкомат, пишут "Известия".

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