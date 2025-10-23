Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию

71

Первые волонтёры уже начали выполнять свои задачи на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Первыми приступили к делу волонтёры аккредитации. С 18 октября они помогают в аккредитации технического персонала и организаторов форума. В течение следующих двух недель к ним присоединятся волонтёры, отвечающие за другие направления. Основная часть добровольцев приступит к выполнению своих задач 5 ноября, в день старта форума.

«Именно волонтёры оргкомитета первыми начинают свою деятельность и задают ритм всей подготовке форума. Аккредитация – одна из самых ответственных функций. От слаженной работы команды зависит, насколько оперативно участники смогут получить доступ на площадки проведения мероприятия. Именно от них зависят первые впечатления участников и гостей форума, поэтому важно качественно подготовиться к их встрече в Самарской области», — рассказала заместитель руководителя Центра привлечения и подготовки волонтёров форума «Россия — спортивная держава» Анастасия Копьева.

Юлия Косяк, волонтёр форума, уже помогает в аккредитации.

«С первых дней мы активно участвуем в организации форума: помогаем в аккредитации технического персонала, сверяем списки, знакомимся со схемой работы нашей службы, чтобы уже на старте форума быть максимально готовыми встречать участников. Очень интересно быть с самого начала этого процесса. Чувствуешь, что становишься частью большой команды», — поделилась она.

Всего на площадках Самары и Тольятти будут задействованы 1 000 волонтёров. Корпус формируется по двум направлениям: волонтёры организационного комитета и волонтёры города-организатора. Первые помогают на площадках форума, вторые – ориентироваться в городе, консультируют на вокзалах, в аэропорту, гостиницах и на объектах спортивной программы. Сейчас проходят последние этапы собеседований и обучения, после чего будет полностью сформирован волонтёрский корпус.

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре и Тольятти. Форум проводится по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Самарской области.

Фото - Центр привлечения и подготовки волонтеров форума «Россия- спортивная держава»