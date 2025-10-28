Поддержку участников СВО и их семей обсудили в рамках проекта «Сердце воина» в Самаре

113

Мероприятие, организованное Ассоциацией ветеранов СВО Самарской области при поддержке регионального правительства и администрации города Самара, объединило экспертов федерального уровня в сферах психологической реабилитации, социальных проектов и юридической помощи.

«Переходный период от службы к мирной жизни — это серьёзное испытание. С трудностями адаптации могут столкнуться даже самые сильные и мужественные люди, это факт. Наша задача — создать в Самаре условия, при которых каждый боец сможет комфортно адаптироваться и без труда получить необходимую для себя поддержку. Главное условие – это понимание со стороны близких, их способность принимать определенные изменения, произошедшие с родным человеком. Благодарю всех участников семинара за их опыт»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Основной темой семинара стала психологическая поддержка семей, чьи родные погибли, защищая Отечество. Также на семинаре была организована работа тематических секций, участники которых смогли получить от спикеров ответы на волнующие их вопросы.

Отметим, что проект «Сердце воина» направлен на всестороннюю поддержку участников СВО, включая оказание психологической и юридической помощи.

Психологи «Сердца воина» ведут прием в Самаре по адресу ул. Скляренко, 1, предварительная запись по телефонам: 8 (967) 212 86 58, 8 (917) 146 18 93; электронная почта: serdse_w@bk.ru.