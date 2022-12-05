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Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО

5 декабря 2022 10:44
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Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО

84 представителя сельских некоммерческих организаций, муниципальных учреждений и органов местного самоуправления из 24 муниципальных районов Самарской области приняли участие в третьем Съезде сельских НКО Самарской области, тема которого - «Стратегические направления развития сельских СОНКО в современных условиях».

Социально-ориентированные некоммерческие организации на протяжении последних лет являются для Самарской области приоритетным направлением развития общественных инициатив. С 2019 года в регионе по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова возобновлен конкурс грантов на реализацию социальных проектов СОНКО. Сегодня СОНКО поддерживаются в различных направлениях деятельности. На средства грантов реализуются проекты в сфере социальной политики, пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей, бережного отношения к природе, развития спорта, культуры и искусства, туристической инфраструктуры.

По поручению Гавы региона в регионе создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах. Благодаря проводимой системной работе Самарская область традиционно является одним из лидеров в стране по количеству заявок на конкурсы Фонда Президентских грантов, по числу победителей и по объёмам получаемой поддержки.

В этом году Самарская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора.

Участники Съезда обсудили наиболее актуальные вопросы, среди которых привлечение добровольцев, развитие информационных ресурсов и продвижение НКО в медиа-пространстве, а также деятельность муниципальных ресурсных центров для СОНКО.

В целях организации более тесного взаимодействия и коммуникации сельских НКО с коллегами, доступа к методическим материалам, а также повышения уровня знаний специалистов участники съезда предложили организовать площадки для обмена опытом и информацией, активно использовать возможности крупных региональных и федеральных НКО.

3-й Съезд сельских НКО Самарской области проведен Самарской региональной общественной организацией «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» в рамках проекта «Центр развития сельских НКО 2.0» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Правительства Самарской области и Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».

Пестрикова Валентина, заместитель директора, руководитель проектов Самарской региональной общественной организацией «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье»: «Справедливо наш регион находится в десятке лучших российских регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Многие коллеги из других субъектов завидуют тому, как выстроена работа у нас. Поддержка социально ориентированных НКО в Самарской области осуществляется на всех уровнях, начиная от Губернатора и до муниципалитетов. Благодаря решению Дмитрия Игоревича Азарова в этом году грантовый фонд регионального конкурса поддержки социальных проектов СОНКО превысил 81 миллион рублей. На уровне региона у нас делается очень много для поддержки общественных инициатив. Без этого не было бы и таких результатов. В то же время хотелось бы больше возможностей для развития сельских НКО. Такие встречи помогают решать наиболее актуальные вопросы».

 

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