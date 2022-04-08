Поддержка IT специалистов - в приоритете Самарской области

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На сегодняшний день в России это одна из самых востребованных профессий на рынке труда. У айтишников появляется всё больше возможностей. Минимальный ежемесячный доход специалиста в городе-миллионнике может составить от 200 тысяч рублей.

«Главная задача – привлечь в этот сектор экономики талантливых молодых специалистов. Создать такие условия, чтобы они работали в России. Производили конкурентоспособные отечественные продукты. Обеспечили передовыми технологиями все отрасли – от медицины и образования до энергетики и космоса» – сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем выступлении в Государственной Думе.

Кроме того, IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку, а сотрудники до 27 лет - отсрочку от армии.

«Сотрудник, желающий получить отсрочку от армии, должен проработать в IT-компании не менее 11 месяцев календарного года, предшествующего началу призыва на военную службу. - рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. - Но отсрочку молодые люди могут получить и в случае, если с момента получения ими диплома о высшем образовании по IT-специальности до приема на работу прошло не более года».

Господдержка предусмотрена и для предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию в IT- сфере. Они являются драйвером экономики. Малый и средний бизнес может получить заём под 3%. Российские IT-компании на три года освобождаются от плановых проверок. Ставка налога на прибыль составит 0%.

«Все эти меры очень важны и существенны, но важно то, как они будут выполняться и какие примут подзаконодательные акты. - говорит профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Андрей Сухов. - Когда говорят о займе под 3%, важно говорить о задачах, которые стоят перед IT-отраслью. Они бывают тактические и стратегические. Например, тактическая задача - это сделать импортозамещение какой-нибудь программы. И для нее заём будет чрезвычайно полезен. Но нужно решать и стратегические задачи. В частности, главная из них - сделать собственную операционную систему типа Android. Необходим собственный полномасштабный проект и, прежде всего, написание собственного ядра. Он бы мог послужить драйвером отрасли и после того, как будет развернут, появятся и новые технологии. Поэтому надо уже начинать. Здесь роль государства несомненна. Вполне возможно, что будет необходимо создать компанию с государственным участием. Поэтому для решения стратегической задачи нужна будет дополнительная государственная помощь, решения о займе под 3 % недостаточно. Думаю, что IT-отрасли будут еще оказаны меры поддержки. Без них не обойтись».

По мнению специалистов, сейчас лучшее время для старта в IT-сфере. Предусмотрен упрощенный порядок аккредитации IT-компаний. Пока этот процесс занимает один месяц.

«Сейчас в сфере IT время настоящих возможностей, сейчас просто настал Клондайк. - говорит директор IT-компании регистратора доменных имен .РУС Алексей Созонов. - Большинство сервисов принадлежат Западу, и они все должны быть замещены. Сейчас реально делать что-то свое у себя в России и это будет продвигаться семимильными шагами. Наша компания сократила стоимость хостинга в 2 раза и целый ряд доменных имен мы предоставляем бесплатно, чтоб любой человек без значительных затрат мог приступить к реализации своего собственного стартапа.»

Стране нужны талантливые и смелые новаторы, способные создавать качественный отечественный продукт.