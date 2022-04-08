Поддержка IT специалистов - в приоритете Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Арбитражный суд – это та инстанция, где физические и юридические лица восстанавливают свои права.
Дмитрий Азаров поздравил работников Арбитражного суда Самарской области с 30-летием со дня образования
Игры 1/8 финала официальной лиги МС КВН «Самара» состоятся 8 и 15 апреля в КРЦ «Звезда».
Самарцев приглашают на игры 1/8 финала официальной лиги МС КВН «Самара»
Специалисты лаборатории за год проводят более 50 000 исследований сточной воды на всех этапах очистки.
«РКС-Самара» обновляют не только сооружения очистки канализационных стоков, но и лабораторное оборудование
Волонтеры проекта проводят экскурсии по вторникам и четвергам в 12:00 и 18:00, по субботам - в 12:00 и 14:00.
Самарцев приглашают на новую экскурсию «Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева»
С момента запуска платформы зафиксировано почти 11 миллионов посещений.
Подведены итоги первого месяца работы портала «Объясняем.рф»
Цель проведения фестиваля – привлечение экономически активного населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
 В Самаре пройдет фестиваль трудовых коллективов
Финская почта приостанавливает доставку писем и посылок между Финляндией и Россией
Финская почта приостанавливает доставку писем и посылок между Финляндией и Россией
Шокированные пассажиры высказались о подорожании проезда в Сызрани
Шокированные пассажиры высказались о подорожании проезда в Сызрани
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-7.1
EUR 83.29
-8.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"!
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Поддержка IT специалистов - в приоритете Самарской области

8 апреля 2022 11:06
182
Поддержка IT специалистов в приоритете Самарской области

На сегодняшний день в России это одна из самых востребованных профессий на рынке труда. У айтишников появляется всё больше возможностей. Минимальный ежемесячный доход специалиста в городе-миллионнике может составить от 200 тысяч рублей.

  «Главная задача – привлечь в этот сектор экономики талантливых молодых специалистов. Создать такие условия, чтобы они работали в России. Производили конкурентоспособные отечественные продукты. Обеспечили передовыми технологиями все отрасли – от медицины и образования до энергетики и космоса»сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем выступлении в Государственной Думе.

Кроме того, IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку, а сотрудники до 27 лет - отсрочку от армии.

  «Сотрудник, желающий получить отсрочку от армии, должен проработать в IT-компании не менее 11 месяцев календарного года, предшествующего началу призыва на военную службу. - рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. - Но отсрочку молодые люди могут получить и в случае, если с момента получения ими диплома о высшем образовании по IT-специальности до приема на работу прошло не более года».

Господдержка предусмотрена и для предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию в IT- сфере. Они являются драйвером экономики. Малый и средний бизнес может получить заём под 3%. Российские IT-компании на три года освобождаются от плановых проверок. Ставка налога на прибыль составит 0%.

«Все эти меры очень важны и существенны, но важно то, как они будут выполняться и какие примут подзаконодательные акты. - говорит профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Андрей Сухов. - Когда говорят о займе под 3%, важно говорить о задачах, которые стоят перед IT-отраслью. Они бывают тактические и стратегические. Например, тактическая задача - это сделать импортозамещение какой-нибудь программы. И для нее заём будет чрезвычайно полезен. Но нужно решать и стратегические задачи. В частности, главная из них - сделать собственную операционную систему типа Android. Необходим собственный полномасштабный проект и, прежде всего, написание собственного ядра. Он бы мог послужить драйвером отрасли и после того, как будет развернут, появятся и новые технологии. Поэтому надо уже начинать. Здесь роль государства несомненна. Вполне возможно, что будет необходимо создать компанию с государственным участием. Поэтому для решения стратегической задачи нужна будет дополнительная государственная помощь, решения о займе под 3 % недостаточно. Думаю, что IT-отрасли будут еще оказаны меры поддержки. Без них не обойтись».

По мнению специалистов, сейчас лучшее время для старта в IT-сфере. Предусмотрен упрощенный порядок аккредитации IT-компаний. Пока этот процесс занимает один месяц.

«Сейчас в сфере IT время настоящих возможностей, сейчас просто настал Клондайк. - говорит директор IT-компании регистратора доменных имен .РУС Алексей Созонов. - Большинство сервисов принадлежат Западу, и они все должны быть замещены. Сейчас реально делать что-то свое у себя в России и это будет продвигаться семимильными шагами. Наша компания сократила стоимость хостинга в 2 раза и целый ряд доменных имен мы предоставляем бесплатно, чтоб любой человек без значительных затрат мог приступить к реализации своего собственного стартапа.»

Стране нужны талантливые и смелые новаторы, способные создавать качественный отечественный продукт.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
8 апреля 2022  11:13
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
193
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
8 апреля 2022  10:52
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
407
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
8 апреля 2022  09:55
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
298
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
818
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
613
Весь список