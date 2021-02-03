Поддерживающих 4-дневную рабочую неделю стало больше

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В очередной раз прозвучавшее предложение Дмитрия Медведева о введении 4-дневной рабочей недели россияне поддерживают чаще, чем 3 месяца назад. Третий выходной день они планируют потратить на семью, подработку или отдых.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 300 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.



Опрос представителей работодателей показал, что 4-дневную рабочую неделю уже внедрили 4% организаций. В 1 из 100 компаний сокращенная рабочая неделя была введена на некоторое время, но сейчас всех вернули на обычный график. В 13% компаний обсуждали такое нововведение: в т.ч. 4% посчитали его допустимым, а 9% отказались от этой идеи.



Переход на 4-дневную неделю сегодня поддерживают 48% россиян, причем женщины — чаще мужчин (53 и 43% соответственно). В октябре эту инициативу одобряли реже (40%). Среди россиян, работающих по графику 5-дневной недели, 7 из 10 считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за 4 дня. В октябре такое утверждали 65%.



Рассказывая о своих планах на третий выходной, практически 32% хотели бы посвятить время семье. По 18% россиян в освободившийся день будут отдыхать или подрабатывать. По сравнению с октябрем россияне стали чаще планировать на третий выходной просто отдых или активности, но реже говорить про самообразование.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 61

Время проведения: 1 февраля 2020 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 300 респондентов