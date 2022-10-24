Поддержать мобилизованных из Новокуйбышевска решили воспитанники ЦДЮТ и ученики школы №8

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Поддержать мобилизованных из Новокуйбышевска решили воспитанники Центра детско-юношеского творчества и ученики школы №8.



Акцию «Оберегая жизнь» по пошиву вещмешков и поясных сумочек-аптечек запустили в кабинете рукоделия ЦДЮТ на улице Чернышевского.



Девушек из разных объединений от танцев до прикладного творчества поддержали педагоги, родители и благотворительный фонд "Виктория".



Президент фонда Людмила Шевцова выделила средства на приобретение специальной непромокаемой ткани.



Юные рукодельницы сшили уже 40 аптечек и 20 вещмешков.



Коллектив педагогов ЦДЮТ и родители воспитанников приобрели медикаменты первой помощи.

Фото: пресс-служба правительства СО