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Коллектив педагогов ЦДЮТ и родители воспитанников приобрели медикаменты первой помощи.
Поддержать мобилизованных из Новокуйбышевска решили воспитанники ЦДЮТ и ученики школы №8
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Поддержать мобилизованных из Новокуйбышевска решили воспитанники ЦДЮТ и ученики школы №8

24 октября 2022 14:24
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Коллектив педагогов ЦДЮТ и родители воспитанников приобрели медикаменты первой помощи.

Поддержать мобилизованных из Новокуйбышевска решили воспитанники Центра детско-юношеского творчества и ученики школы №8.

Акцию «Оберегая жизнь» по пошиву вещмешков и поясных сумочек-аптечек запустили в кабинете рукоделия ЦДЮТ на улице Чернышевского.

Девушек из разных объединений от танцев до прикладного творчества поддержали педагоги, родители и благотворительный фонд "Виктория".

Президент фонда Людмила Шевцова выделила средства на приобретение специальной непромокаемой ткани.

Юные рукодельницы сшили уже 40 аптечек и 20 вещмешков.

Коллектив педагогов ЦДЮТ и родители воспитанников приобрели медикаменты первой помощи.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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