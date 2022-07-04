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Подать заявку на участие в четвертой смене лагеря «Страна Героев» можно до 8 июля 

4 июля 2022 17:10
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Стать участниками Лагеря могут дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Путевка предоставляется бесплатно.

8 июля 2022 года завершается прием заявок на участие в IV смене военно-исторического лагеря «Страна Героев» в Самарской области.

Стать участниками Лагеря могут дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Путевка предоставляется бесплатно. Длительность смены - 14 дней (с 07.08.2022 по 20.08.2022).

Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на сайте странагероев.рф, заполнить личные данные, выбрать направление и смену, загрузить необходимые документы и подать заявку.

Военно-исторический лагерь «Страна Героев» является одним из крупнейших федеральных проектов, реализуемых в текущем году на территории Самарской области. Губерния вошла в число пяти регионов, безупречно выполнивших конкурсные требования Российского военно-исторического общества регионов страны и получивших почетное право реализации данной программы.

Местом проведения лагеря выбран молодежный центр «Лесная сказка», расположенный в живописном месте Кинельского района Самарской области. В настоящее время центр, обеспеченный всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания детей, является одним из лучших по инфраструктуре региональных объектов сферы молодежный политики.

Участниками первой смены, которая завершилась 3 июля, стали 256 ребят. Школьники, рассказывая о своих впечатлениях, прежде всего, отмечают комфортное пребывание, интересную программу, внимание вожатых и инструкторов.

«Здесь очень интересно, всё расписано буквально по минутам. На занятиях нас учат, как нужно маскироваться, как правильно занимать позиции. В лагере хорошие вожатые и инструкторы. И здесь очень вкусно кормят», - рассказал участник направления «Защитники» Илья.

«Лагерь нас не разочаровал. Здесь очень здорово. Инструкторы и вожатые стараются, чтобы мы развивались, приобретали полезные знания и навыки», – отметила Анастасия – участница направления «Хранители».

Буквально через несколько дней в «Лесную сказку» заедут еще 250 детей-участников второй смены. За время своего пребывания в лагере школьники пройдут программу в рамках выбранного ими одного из четырех тематических треков – «Хранители истории», «Защитники», «Волонтеры Победы» или «Медиа Победы». Расписание смены составлено так, что участники лагеря за 14 дней успеют пройти курсы по истории России, социальному проектированию, начальной военной подготовке, туризму, поучаствуют в спортивных поединках и сдаче норм ГТО, проявят творческие способности на сцене и продуктивно проведут время в компании с наставниками и новыми друзьями из десяти регионов страны.

Необходимо отметить, что всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев» проходит в рамках реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Возможность поехать в лагерь Российского военно-исторического общества дается подростку один раз в год по результатам конкурса портфолио и мотивационного эссе, представленного на этапе подачи заявки.

 

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