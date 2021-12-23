Подарок-сюрприз на Новый год больше порадует любителей сюрпризов

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Те, кто заказывает своей второй половине новогодний подарок, скорее обрадуются исполнению своей мечты, чем сюрпризу от любимого человека. Особенно высока вероятность «не угодить» женщине, озвучившей свои пожелания.



Каждый второй россиянин (51%) обрадуется скорее подарку-сюрпризу от своей второй половины, а каждый четвертый (26%) — скорее выполнению своего заказа. Причем радуются сюрпризу чаще те, кто его ждет (по 81% среди мужчин и среди женщин). Те же, кто заказывал подарок или намекал на него, чаще довольны, когда их пожелания выполняются (63% среди женщин и 51% среди мужчин): «Кто хочет угодить с подарком, спрашивает, что дарить!»



В этот Новый год 41% россиян будет ждать от любимого человека сюрприза, а каждый пятый (19%) намекнет своей второй половине, какой подарок мечтает получить. Причем женщины заказывают подарки чаще, чем мужчины (22% против 17%). Наиболее желанный презент в этом году у мужчин — электронный девайс, у женщин — драгоценности.



В предновогоднем опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в браке или отношениях.