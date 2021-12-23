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Подарок-сюрприз на Новый год больше порадует любителей сюрпризов

23 декабря 2021 11:17
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Подарок-сюрприз на Новый год больше порадует любителей сюрпризов

Те, кто заказывает своей второй половине новогодний подарок, скорее обрадуются исполнению своей мечты, чем сюрпризу от любимого человека. Особенно высока вероятность «не угодить» женщине, озвучившей свои пожелания.

Каждый второй россиянин (51%) обрадуется скорее подарку-сюрпризу от своей второй половины, а каждый четвертый (26%) — скорее выполнению своего заказа. Причем радуются сюрпризу чаще те, кто его ждет (по 81% среди мужчин и среди женщин). Те же, кто заказывал подарок или намекал на него, чаще довольны, когда их пожелания выполняются (63% среди женщин и 51% среди мужчин): «Кто хочет угодить с подарком, спрашивает, что дарить!»

В этот Новый год 41% россиян будет ждать от любимого человека сюрприза, а каждый пятый (19%) намекнет своей второй половине, какой подарок мечтает получить. Причем женщины заказывают подарки чаще, чем мужчины (22% против 17%). Наиболее желанный презент в этом году у мужчин — электронный девайс, у женщин — драгоценности.

В предновогоднем опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в браке или отношениях.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 392
  • Время проведения: 14—21 декабря 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, состоящее в браке/отношениях
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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