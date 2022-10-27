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Под Москвой началось нашествие пьяных снегирей

27 октября 2022 22:55
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Как объясняют орнитологи, прилетевшие на зиму птицы клюют с кустов забродившие ягоды и пьянеют.

В Москве и Подмосковье обнаружены снегири с необычным поведением. Птицы падают с деревьев, кружат в странном танце или просто опускаются на землю и никак не реагируют на происходящее вокруг, сообщает rg.ru.

Как объясняют орнитологи, прилетевшие на зиму птицы клюют с кустов забродившие ягоды и пьянеют.

В этом состоянии птицы не боятся человека и становятся практически ручными, пишут "Известия".

При этом эксперты посоветовали не брать захмелевших птиц в руки, если им не угрожает опасность. Отмечается, что через несколько часов птицы приходят в себя.

 

Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul/Известия

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