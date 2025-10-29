Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства

55

4 ноября станет выходным днём для большинства отделений Почты России в Самарской области. 3 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 1 и 2 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме. При этом почтовые отделения, участвующие в адресной программе OZON и WB, будут работать по обычному графику 3 и 4 ноября.

4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

С 5 ноября все отделения вернутся к работе по обычному графику.

Фото: pxhere.com