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Почти Венеция: в Ростове жители переправляются через лужу на лодке

30 марта 2021 21:29
94
В 2020 году на улице появился выщербленный кусок асфальта. В августе рабочие залили яму бетоном, а заодно с ней и решетку канализации.

Жители Таганрога устроили переправу на надувной лодке через местную лужу, передает РИА Новости. Об этом сообщается в аккаунте другой "всесезонной лужи" города в Instagram.

"Знаменитая лужа у Чехова, 341 на вечер получила переправу", - говорится в сообщении. Отмечается, что местный следопыт изучил рельеф дна лужи, которая "за несколько месяцев существования приобрела характерные черты реки".

"Накачали лодку. Испытали. Дождь перестал идти еще утром, поэтому уровень снизился, но мель мы нашли только у низкого берега... Уровень низок для гребли, но во время ливня глубины хватит! Перекинули трос, перетянули несколько пешеходов", - сказано в посте.

По данным в аккаунте, в 2020 году на улице появился выщербленный кусок асфальта. В августе рабочие залили яму бетоном, а заодно с ней и решетку канализации, и в первый же дождь "родилась Лужа".

 

 Фото : соцсети

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Комментарии

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Здесь отказывают социальную защиту женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации.
30 марта 2021  22:48
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В 2020 году на улице появился выщербленный кусок асфальта. В августе рабочие залили яму бетоном, а заодно с ней и решетку канализации.
30 марта 2021  21:29
Почти Венеция: в Ростове жители переправляются через лужу на лодке
92
Также эксперт уточнил, что социологические данные, мнение населения о политике, проводимой региональной управленческой командой, - очевидный критерий оценки ситуации в регионе.
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«Пространство доверия»: российский политолог прокомментировал социсследование работы власти в Самарской области
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30 марта 2021  23:40
Вирусолог рассказал, какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью
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В приоритете — работа с гражданами старшего  и трудоспособного возраста, и пациентами с хроническими заболеваниями.
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