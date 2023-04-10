Я нашел ошибку
Главные новости:
ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле
«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ
«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
В Самаре состоялся проект о профилактике игровой и интернет-зависимости у детей
В Самаре состоялся проект о профилактике игровой и интернет-зависимости у детей
Почти у каждого второго самарца есть друзья на работе
Почти у каждого второго самарца есть друзья на работе
Названы главные опасности при поджоге сухой травы
Названы главные опасности при поджоге сухой травы
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева
Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами.
Москва в мировом рейтинге Forbes заняла шестое место по числу проживающих миллиардеров
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти у каждого второго самарца есть друзья на работе

10 апреля 2023 09:28
77
Почти у каждого второго самарца есть друзья на работе

Друзья на работе есть у 49% самарцев: чаще всего — у медсестер, продавцов-консультантов и дизайнеров, реже всего — у бухгалтеров, переводчиков и аудиторов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Настоящие друзья среди коллег по работе есть у 49% самарцев. Близкие и доверительные отношения с сослуживцами женщины выстраивают чаще мужчин (54% против 43%). Чем моложе респонденты, тем легче они заводят друзей на работе: среди опрошенных до 24 лет настоящей дружбой с коллегами могут похвастаться 55%, тогда как среди тех, кто старше 45, — только 36%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего о наличии друзей в рабочем коллективе рассказывают медсестры (73%), продавцы-консультанты (64%) и дизайнеры (53%). В пятерку самых дружелюбных профессий вошли также врачи и менеджеры по логистике (по 51%), кладовщики, менеджеры по маркетингу, прорабы и учителя (по 50%). Реже других о дружбе с коллегами рассказывали бухгалтеры, переводчики и аудиторы (по 32%), охранники и руководители (по 40%), инженеры, программисты и менеджеры по работе с клиентами (по 43%).

Время проведения: 1—24 марта 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы считают, что всем желающим завести собаку нужно обязательно пройти обучение обращению с питомцем
08 апреля 2023, 10:46
Самарцы считают, что всем желающим завести собаку нужно обязательно пройти обучение обращению с питомцем
По мнению 70% самарцев, в стране необходим закон, направленный на защиту домашних животных. Общество
708
Каждый второй самарец — за введение ограничений для вождения самокатов
07 апреля 2023, 09:56
Каждый второй самарец — за введение ограничений для вождения самокатов
За регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще выступают женщины. Транспорт
505
Треть россиян признались, что боятся врачей
06 апреля 2023, 12:16
Треть россиян признались, что боятся врачей
Причем каждого десятого респондента пугают не сами медицинские манипуляции, а цена лечения. Здравоохранение
698
В центре внимания
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
10 апреля 2023  09:46
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
67
Руководитель региона отметил, что на фоне происходящих событий особое значение приобретает работа, которая проводится в рамках оргкомитета «Победа».
7 апреля 2023  20:50
Помощь ветеранам, участникам СВО и их семьям, сохранение исторической памяти: Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета "Победа"
3011
6 апреля врегионе началось двухдневное расширенное выездное совещание с участием глав муниципалитетов и министров областного Правительства.
7 апреля 2023  18:18
Самарская область удерживает лидерские позиции в реализации нацпроектов и выполнении госпрограмм
784
Глава региона отметил, что сегодня, когда наши солдаты сражаются против неонацистов в ходе СВО, День Победы приобретает особый смысл.
7 апреля 2023  15:49
Дмитрий Азаров: "Сегодня уроки истории – это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах"
788
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
7 апреля 2023  13:11
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
651
Весь список