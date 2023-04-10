Почти у каждого второго самарца есть друзья на работе

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Друзья на работе есть у 49% самарцев: чаще всего — у медсестер, продавцов-консультантов и дизайнеров, реже всего — у бухгалтеров, переводчиков и аудиторов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Настоящие друзья среди коллег по работе есть у 49% самарцев. Близкие и доверительные отношения с сослуживцами женщины выстраивают чаще мужчин (54% против 43%). Чем моложе респонденты, тем легче они заводят друзей на работе: среди опрошенных до 24 лет настоящей дружбой с коллегами могут похвастаться 55%, тогда как среди тех, кто старше 45, — только 36%.



Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего о наличии друзей в рабочем коллективе рассказывают медсестры (73%), продавцы-консультанты (64%) и дизайнеры (53%). В пятерку самых дружелюбных профессий вошли также врачи и менеджеры по логистике (по 51%), кладовщики, менеджеры по маркетингу, прорабы и учителя (по 50%). Реже других о дружбе с коллегами рассказывали бухгалтеры, переводчики и аудиторы (по 32%), охранники и руководители (по 40%), инженеры, программисты и менеджеры по работе с клиентами (по 43%).



Время проведения: 1—24 марта 2023 года