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Почти половина самарцев хотят найти подработку в дополнение к основной работе

10 октября 2023 09:29
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Почти половина самарцев хотят найти подработку в дополнение к основной работе

Массовое исследование, проведенное среди жителей Самарской области, показывает: уровень востребованности подработки как у трудящихся, так и у безработных продолжает расти на протяжение вот уже девяти месяцев, пишет hh.ru.

47% респондентов из Самарской области рассматривают возможность поиска подработки, чтобы иметь дополнительный источник дохода, во II квартале 2023 года таких ответов было 46%. Тех, кто точно готов найти подработку — 28%, и тех, кто возможно ищет еще один источник заработка — 19%. При этом у 8% опрошенных подработка уже есть.

В разрезе округов меньше других к поиску подработки склонны соискатели из Уральского ФО, а также Москвы и области: по 47% отрицательных ответов. Противоположная ситуация наблюдается на Дальнем Востоке: 55% положительных ответов. Наибольшая доля тех, у кого подработка уже есть подработка в целом по стране – это жители Петербурга и Ленобласти, здесь подработка есть у каждого десятого (10%).

Лидерами по числу желающих найти подработку дополнительно к основному заработку оказались работники сферы науки и образования (62% опрошенных), юристы (59%), представители сферы искусства и масс-медиа (58%). При этом ближе к осени у представителей 10 из 21 профессиональной сферы существенно вырос интерес к подработке.

Так, существенно выросла потребность в подработке (+10% за лето) у работников медицинской и фармакологической сферы. На 9% вырос интерес к дополнительному заработку и у работников сферы добычи сырья, на 6% - среди работников автобизнеса и общепита, стали на 5% чаще искать подработку и учителя.

С другой стороны, чаще всего говорили, что не нуждаются в подработке соискатели из сферы автобизнеса и строительства (по 56%), безопасности (55%). Уже имеют дополнительный заработок плюсом к основному чаще всего маркетологи и пиарщики (15%).

 

Теги: Опрос

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