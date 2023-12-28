почти половина россиян отправятся в поездки на новогодние праздники в 2024 году

Аналитики Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и выяснили их планы на новогодние праздники. Почти половина (47%) опрошенных собираются отправиться в праздничное путешествие. При этом в прошлом году выбраться из дома удалось только 31% респондентов.
В большей степени планы на новогодние каникулы строят сотрудники сфер юриспруденции (68%), страхования (65%), фитнеса и красоты (64%), а также в равной степени консалтинга и банкинга (62%).
Больше всего на новогодних праздниках респонденты хотели бы посетить Сочи (23%), Санкт-Петербург (20%) и Байкал (19%). По данным Авито Недвижимости, в декабре 2023 года в Сочи количество предложений о съеме квартиры увеличилось на 57% год к году, а в Санкт-Петербурге — на 34%. В Иркутске (Байкал) соответствующий показатель вырос на 38%.
|
Место
|
Доля респондентов, планирующих поездку в город
|
Стоимость съемной квартиры, руб./сутки, декабрь 2023
|
Динамика количества предложений о съеме квартиры, %, декабрь 2022/2023
|
Сочи
|
23%
|
2 900
|
57%
|
Санкт-Петербург
|
20%
|
2 304
|
34%
|
Байкал
|
19%
|
2 300
|
38%
|
Москва
|
18%
|
3 450
|
-6%
|
Горный Алтай
|
16%
|
2 500
|
55%
|
Карелия
|
14%
|
2 000
|
16%
|
Казань
|
12%
|
2 450
|
55%
|
Калининград
|
11%
|
2 000
|
48%
Интересно, что четверть (24%) россиян планируют потратить на новогоднюю поездку сумму до 20 000 рублей на человека. 15% готовы заплатить 20 000-30 000 рублей, а 11% — 30 000-40 000 рублей. Еще 10% выделяют бюджет на человека в 40 000-50 000 рублей.