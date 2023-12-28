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Почти половина россиян отправятся в поездки на новогодние праздники в 2024 году

28 декабря 2023 09:21
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почти половина россиян отправятся в поездки на новогодние праздники в 2024 году

Аналитики Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и выяснили их планы на новогодние праздники. Почти половина (47%) опрошенных собираются отправиться в праздничное путешествие. При этом в прошлом году выбраться из дома удалось только 31% респондентов.

 

В большей степени планы на новогодние каникулы строят сотрудники сфер юриспруденции (68%), страхования (65%), фитнеса и красоты (64%), а также в равной степени консалтинга и банкинга (62%).

 

Больше всего на новогодних праздниках респонденты хотели бы посетить Сочи (23%), Санкт-Петербург (20%) и Байкал (19%). По данным Авито Недвижимости, в декабре 2023 года в Сочи количество предложений о съеме квартиры увеличилось на 57% год к году, а в Санкт-Петербурге — на 34%. В Иркутске (Байкал) соответствующий показатель вырос на 38%.

 

Место

Доля респондентов, планирующих поездку в город

Стоимость съемной квартиры, руб./сутки, декабрь 2023

Динамика количества предложений о съеме квартиры, %, декабрь 2022/2023
 

Сочи

23%

2 900

57%

Санкт-Петербург

20%

2 304

34%

Байкал

19%

2 300

38%

Москва

18%

3 450

-6%

Горный Алтай

16%

2 500

55%

Карелия

14%

2 000

16%

Казань

12%

2 450

55%

Калининград

11%

2 000

48%

 

Интересно, что четверть (24%) россиян планируют потратить на новогоднюю поездку сумму до 20 000 рублей на человека. 15% готовы заплатить 20 000-30 000 рублей, а 11% — 30 000-40 000 рублей. Еще 10% выделяют бюджет на человека в 40 000-50 000 рублей.

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