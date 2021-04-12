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Почти каждый второй россиянин поддерживает идею об объявлении 12 апреля государственным праздником

12 апреля 2021 09:54
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Почти каждый второй россиянин поддерживает идею об объявлении 12 апреля государственным праздником

Почти каждый второй россиянин поддерживает идею об объявлении 12 апреля государственным праздником и нерабочим днем. Перспектива дополнительного выходного больше по душе молодежи.

Председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов обратился в Минтруд с предложением сделать 12 апреля государственным праздником и нерабочим днем. По данным исследования, поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, еще 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе. Сторонников нового праздника и дополнительного выходного больше среди россиян 25—34 лет: 55% против 39% среди россиян старше 45-ти.

Главным аргументом тех, кто поддерживает идею Александра Корсунова, является необходимость подчеркнуть выдающиеся достижения страны в освоении космоса. Оппоненты возражают: сегодня, спустя 60 лет после полета Юрия Гагарина, Россию сложно назвать главной космической державой, а дополнительный выходной неизбежно повлечет за собой потери для экономики.

Похожая общественная дискуссия состоялась совсем недавно, когда в Госдуме обсуждалась идея новых государственных праздников и перехода на 4-дневную рабочую неделю. Тогда за введение только новых государственных праздников проголосовали 10% россиян, а за новые государственные праздники и 4-дневку — еще 24%.

В 2013 году предложение об объявлении Дня космонавтики выходным внесла в Госдуму фракция «Справедливая Россия», и сторонников идеи было меньше, чем сейчас (42 и 48% соответственно).

В преддверии 60-летия начала космической эры в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 373
  • Время проведения: 6—7 апреля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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