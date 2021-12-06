Почти каждый второй россиянин хочет обсуждать свои проблемы с психологом

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Тем не менее только 15% уже пользуются услугами частных специалистов, а услуги корпоративного психолога есть в компаниях лишь у 6% работников.



Психическое здоровье — достаточно табуированная тема на территории России, тем не менее, согласно опросу проведенному цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 46% россиян хотят обсуждать личностные и рабочие проблемы именно с психологом, а за последние шесть месяцев число обращений к психологам и психотерапевтам выросло на 53%. Чаще всего за психологической консультацией обращаются женщины.



Респондентам предлагалось ответить на вопросы о том, испытывают ли они стресс на работе, о его причинах и о том, замечают ли они признаки эмоционального выгорания. Большинство (92%) признались, что испытывают стресс на работе. Из них, каждый второй (48%) испытывает его постоянно, каждый четвертый (24%) — иногда, каждый пятый (20%) — очень редко. Только 8% признались, что не тревожатся на работе.



В ходе опроса сформировался ТОП-5 самых частых причин возникновения тревоги*:

1. Эмоциональное выгорание (57%).

2. Работа с очень сложными проектами (27%).

3. Личная эмоциональная нестабильность (27%).

4. Ошибки в работе (18%).

5. Ссоры и конфликты с коллегами и/или руководством (17%).



*вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа.



Сильнее всего подвержены стрессу сотрудники бухгалтерии и управленческого учета (там о постоянном стрессе говорят 85% респондентов), маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (81% подвергаются стрессу на работе), 79% сотрудников медицинской сферы, почти столько же (78%) HR-менеджеров и 71% работников сферы искусства, развлечений и масс-медиа.



Респондентам предлагалось рассказать, с кем они чаще всего делятся своими переживаниями и проблемами на работе. Каждый второй (66%) рассказывает все родственникам и друзьям, каждый третий (38%) считает, что со всем справляется самостоятельно, 21% говорят о проблемах с коллегами, 4% проговаривают их с психологом, а 2% рассказывают о своих проблемах в интернете.



Россияне также оценили уровень своих ожиданий от моральной поддержки, которую они получают. 54% поддерживают те, к кому они обращаются со своими проблемами, но, по их словам, на данный момент этого достаточно. 24% респондентов признались, что помощи ждать неоткуда и в ответ на рассказ о своих проблемах они получают лишь слова утешения или новые проблемы. Оставшиеся 22% получают полезный совет и решают свою проблему.

Почти каждый второй (46%) россиянин хочет обсуждать свои проблемы с психологом. Этот тезис подтверждает и возросшее количество обращений за психологической помощью к специалистам сервиса «Доктор рядом». За последние шесть месяцев число обращений к психологам и психотерапевтам возросло на 53% (по сравнению с тем же периодом за 2020 год). В 2021 году женщины стали на 66% чаще обращаться к психологам, тогда как мужчины увеличили количество своих посещений лишь на 17%.



Обсуждать свои проблемы со специалистом чаще всего желают сотрудники в возрасте 25-34 лет (55%). В возрасте 35-44 лет доля россиян, которые хотят получать помощь от психолога или психотерапевта составляет 42%. В возрастной категории 45-54 — это 32%. Сотрудники в возрасте 55 лет и старше чаще всего считают, что не нуждаются в чьей-либо помощи (58%) — лишь 12% желают обсуждать свои проблемы со специалистом.



В опросе приняли участие 2675 российских соискателей из всех федеральных округов.

Фото: Pixabay.com