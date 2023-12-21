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Почти каждый десятый россиянин занимается работой во время маникюра

21 декабря 2023 09:59
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Почти каждый десятый россиянин занимается работой во время маникюра

Социальная сеть Одноклассники и платформа Авито Услуги провели исследование и выяснили, чем россияне параллельно занимаются на маникюре и педикюре, откуда черпают новые идеи для дизайна ногтей, а также любят ли они разговаривать с мастером*.

Почти треть (29%) опрошенных россиян ходят на профессиональный маникюр или педикюр регулярно. Пока пользуются услугами мастера, 28% респондентов смотрят фильмы и сериалы, такая же доля листает ленту и видео в соцсетях, читают новости, почти четверть (24%) ничем не занимаются. Еще 22% слушают музыку и подкасты, 17% переписываются, отправляют голосовые и видеосообщения, а 9% работают – отвечают на сообщения коллег и участвуют в онлайн-встречах.

Практически половина респондентов (47%) выбирают дизайн маникюра, который советует мастер. Также 45% отметили, что находят новые идеи в соцсетях и на страницах блогеров, 27% придумывают сами, 17% черпают вдохновение из подборок в СМИ. Дизайн покрытия вошел в топ-3 самых популярных тем среди пользователей и создателей контента в ОК**. Ему посвящены 12% публикаций в группах о маникюре и педикюре.

Больше половины (60%) россиян любят поговорить на маникюре и не против, чтобы мастер заводил с ними беседу. Для 30% желание разговаривать на процедурах зависит от настроения, только 10% респондентов категорически против таких диалогов. Причем последних больше среди людей молодого возраста (18-24 года).

Авито Услуги выяснили, что спрос на бьюти-услуги вырос в России на 54% за последний год по сравнению с прошлым, в частности на маникюр и педикюр — на 48%. ОК также зафиксировали рост интереса пользователей к этим темам. Суммарный охват авторов, которые специализируются на красоте, в соцсети вырос на 15% по сравнению с 2022 годом.

*В опросе приняли участие 10 тыс. пользователей старше 18 лет по всей России.

**ОК проанализировали число публикаций в тематических группах с начала 2023 года, а также информацию об охватах авторов за май-декабрь 2022 года и май-декабрь 2023-го.

Фото: pxhere.com

Теги: Опрос

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