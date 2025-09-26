142

В исследовании HONOR выяснили, какие профессии жители Самары считают самыми тяжелыми, а также узнали у представителей этих профессий, с какими физическими и моральными трудностями они сталкиваются ежедневно.



— По данным исследования HONOR, шахтеры и работники горнодобывающей промышленности возглавляют список самых сложных профессий среди самарцев — 31,7% голосов. Их труд связан с риском для жизни, запыленностью и экстремальными температурами.



— На втором месте — строители, монтажники и кровельщики (11,9%), чья работа требует высокой физической выносливости и концентрации.



— Врачи скорой помощи и спасатели (по 11,9%) ежедневно сталкиваются с высокими эмоциональными нагрузками и напряженными ситуациями.



— Почти две трети работников из Самары (65,9%) ощущают усталость к концу недели, а 24,4% считают это хроническим состоянием.



— 79,4% респондентов отметили, что их работа стала легче благодаря новым технологиям: смартфонам (55,6%), сервисам автоматизации (34,1%) и умным колонкам с голосовым помощником (17,1%).



— Для 61% самарцев рабочий смартфон стал таким же важным элементом экипировки, как специнструмент, а для 92,7% — это вопрос личной безопасности.



— Почти 40% жителей города готовы переплатить за смартфон с защищённым корпусом, считая это инвестицию в надёжность и экономию на ремонте.