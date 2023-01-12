Почти 700 тонн мандаринов съели россияне в новогодние праздники

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В новогодние праздники клиенты АШАН Ритейл Россия чаще всего покупали марокканские мандарины и бананы, слабосоленую форель и креветки, а также филе курицы и индейки. Крабовые палочки и вареная колбаса неизменно пользовались спросом в каникулы – их продажи выросли на 35% и 25% соответственно. Среди фруктов спрос в праздники увеличился на свежие ананасы, а из сладостей – на шоколадные наборы.

В этот Новый год покупатели чаще обычного приобретали и готовые блюда – в период с первого по восьмое января продажи товаров этой категории выросли на 8%, а вот в новогоднюю ночь спрос на них почти не менялся. Особой популярностью на каникулах пользовались рыбные и мясные готовые полуфабрикаты – стейки из форели, рыбные котлеты, биточки и рулеты. Готовые гарниры, вареные овощи и тесто для пельменей клиенты также приобретали чаще обычного.



“В этом году во многом предпочтения наших клиентов не изменились: свежие фрукты, салаты и красная рыба были по-прежнему частью новогоднего стола. Однако мы также можем отметить, что в этот раз покупатели более рационально подошли к покупкам, уделяли большое внимание нашим промо-предложениям и товарам СТМ. Многим покупка готовой еды и доставка продуктов на дом дали возможность сэкономить время и провести больше времени с родными, и мы их в этом с радостью поддержали”, – прокомментировала Ася Балабай, коммерческий директор АШАН Ритейл Россия.