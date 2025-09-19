Я нашел ошибку
Главные новости:
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому будет оценена активность региональных отделений.
Самарские студотряды ждут поддержки жителей региона
В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.
Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»
36 школьников и студентов со всей России борется за поездку на космодром «Восточный».
Студентка Самарского университета им. Королёва  стала финалисткой научно-просветительского проекта «Научная Вселенная»
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
Почти 70% зумеров и миллениалов интересуются ресейлом

19 сентября 2025 13:05
141
Почти 70% зумеров и миллениалов интересуются ресейлом

18 сентября эксперты Авито в рамках Всемирного фестиваля молодёжи провели уроки предпринимательства. Они рассказали, как открыть свое дело с небольшим стартовым капиталом, как продвигать свой бренд, и какие тренды сегодня стоит учитывать бизнесменам. 

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде проходит Всемирный фестиваль молодежи. В нем принимают участие две тысячи молодых лидеров из России и 120 зарубежных стран. Цель слета — укрепить взаимосвязь между активными и амбициозными молодыми людьми со всех уголков мира. 

На фестивале помимо насыщенной деловой программы также стартовала школа предпринимательства от Авито. Ее лекторами выступили руководитель бизнес-направления Fashion в Авито Никита Захаров, руководитель по стратегии в Авито Товарах Денис Зубов, руководитель онбординга новых селлеров Авито Тамара Квиркелия и руководитель бренд-коммуникаций и диджитал-спецпроектов Авито Анна Китайкина. 

Никита Захаров и Денис Зубов провели сессию «Как зумеры и миллениалы формируют новую экономику потребления». Они рассказали о ключевых трендах, которые сегодня влияют на бизнес.

По словам Дениса Зубова, российский рынок e-commerce — самый быстрорастущий в мире по итогам 2024 года (+33%), и сегодня он входит в десятку крупнейших, занимая шестое место. При этом все более весомой частью e-commerce становится ресейл, занимая уже 14% от тотал рынка. 

По словам Никиты Захарова, 58% покупателей в течение прошлого года хотя бы раз покупали фэшн-айтемы в ресейле, а среди зумеров и миллениалов — 68%. Среди главных причин покупки айтемов с рук — охота за выгодными сделками и редкими вещами, экологичность и уникальный ассортимент. Категория Fashion остается одной из лидирующих на Авито — 27% от всех сделок на платформе совершается именно здесь, ежемесячное количество посетителей составляет более 27 миллионов человек. При этом доля премиальных брендов в GMV категории Фэшн составляет более 15%, по  сравнению с  8% доли люкса от общего рынка одежды в России. То есть премиум-бренды в два раза более востребованы в ресейле, чем на новом рынке. Растет интерес к российским премиальным брендам в ресейле: 12Storeez, Monochrome, Ushatava входят в топ-10 популярных марок на Авито.  

Тамара Квиркелия рассказала, «Как молодому предпринимателю начать бизнес на Авито с капиталом 10 тысяч рублей». Она ответила на вопрос, можно ли совмещать учебу и бизнес онлайн. 

«Сегодня уже с 14 лет подростки запускают хобби-проекты, рисуют, создают вещи своими руками и выходят с ними на рынок. 22% начинающих бизнесменов на платформе  —  это молодёжь возраста от 14 до 18 лет. У них уже формируются поведенческие паттерны, которые могут перерасти в полноценные бизнесы», — отметила Тамара Квиркелия.

Авито — одна из тех площадок, где можно быстро запустить свой бизнес с минимальным стартовым капиталом. Чтобы продавать на платформе, не нужно тратиться на свой сайт или интернет-магазин. При этом на Авито есть готовые инструменты для продвижения объявлений и аналитики спроса. Также через площадку легко продавать товары покупателям из регионов через Авито Доставку благодаря развитой сети партнерских пунктов выдачи, а «безопасная сделка» защищает и продавца, и покупателя  —  объявления с возможностью доставки получают на 37% больше просмотров и на 40% больше звонков и сообщений.

Также на фестивале выступила Анна Китайкина с лекцией «Тренды в креативе в социальных сетях, которые помогут продвигать ваше дело, и как не сжечь бюджет начинающему предпринимателю». Она подчеркнула, что при создании контента важно говорить с людьми, а не с аудиторией — отвечать, реагировать, шутить. 

«Не бойтесь простого контента: главное — смысл. Не бойтесь показать себя, ведь люди покупают у людей. Сегодня не нужен продакшн за миллионы, ключевое — стиль и идея. Поэтому будьте собой, делайте с душой и помните: сначала люди лайкают, а потом покупают», — подытожила Анна Китайкина.

