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Почти 70% россиян против аккаунтов у несовершеннолетних

2 февраля 2024 10:12
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Почти 70% россиян против аккаунтов у несовершеннолетних

Исследование на тему «цифровых профилей» показало, где и с кем россияне общаются в интернете, скрывают ли они свои профили в сети, как относятся к личным страничкам детей, готовы ли делиться сокровенным в интернете и часто ли сталкиваются с мошенниками.

 

«Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Изучение «цифрового профиля» россиян АНО «Диалог Регионы» провело в сети 11 января 2024 года методом River Sampling. В опросе приняли участие 1 500 человек старше 18 лет. 

«Любопытный результат — 67% россиян считают, что не нужно создавать аккаунты детям. Как социолог я вижу в этом определенный общественный тренд и запрос, но как человек понимаю, что цифровые аватары — это уже наша реальность. У моего сына первый аккаунт в соцсети появился до 14 лет, как и у многих подростков. Это ни хорошо, ни плохо. Дети все равно будут заводить себе аккаунты в сети, просто родителям нужно быть в курсе жизни своего ребенка, в том числе и виртуальной. А для безопасности лучше всей семьей повышать цифровую грамотность: она необходима и детям, и взрослым», — добавила руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Что касается собственных страниц, – 44% родителей не выкладывают фото своих детей в социальных сетях, 28% считают, что лица детей нужно скрывать в интернете, чтобы другие пользователи их не сглазили.

В целом россияне признают, что не любят делиться личным в Сети. Поверхностно рассказать о своей жизни в соцсетях готовы 35% опрошенных, а 32% – не готовы делиться абсолютно ничем.

При этом большинство респондентов (75%) никогда не рассказывают в сети о своих личных проблемах, трагедиях или переживаниях.

Контент, которым опрошенные с удовольствием делятся в соцсетях – это фотографии. К слову, выяснилось, что 30% обрабатывают фото, прежде чем их выложить, а 51% никогда этого не делают.

Только чуть более половины россиян (52%) имеют открытый основной аккаунт в интернете, а 14% признались, что у них есть фейковые страницы.

Как сообщил «Вебер», прочти две трети россиян (69%) сталкивались с мошенниками. Это ситуации, когда мошенники взламывали аккаунты их родных и знакомых и под ложными предлогами просили перевести деньги. При этом 7% респондентов, попадавших в такую ситуацию, велись на подобные уловки и расставались со своими деньгами.

Кроме того, более трети (36%) жителей страны рассказали в ходе опроса, что их аккаунт в соцсетях хотя бы раз взламывали.

«Вебер» выяснил, что «красивая жизнь», которую демонстрируют многие блогеры на своих страницах, не вводит россиян в заблуждение – 75% согласны с тем, что в социальных сетях эти люди показывают идеалистичную жизнь без реальных проблем.

Теги: Опрос

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