Почти 67% россиян курят, хотя большинство признают вред этой привычки

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Чуть больше трети россиян никогда не брали в рот сигарету, а 66,7% наших соотечественников признаются, что курят сейчас или делали это ранее.

Такие данные показал опрос, проведенный среди жителей российских городов одним из крупнейших провайдеров страхования, израильской компанией Madanes.

Доля курильщиков повышается с возрастом. Если в группе опрошенных 18-24 лет в пристрастии к курению (прошлом или нынешнем) признавались 54,3% мужчин и 59,9% женщин, то к 35-44 годам таковых уже насчитывается 72,45% и 75%, соответственно.

Затем идет плавное снижение. К предпенсионному возрасту (55 лет и старше) доля курильщиков обоих полов составляет около 67,7%.

Положительно к этой привычке относятся лишь 20,9% опрошенных. Чуть ли не каждый второй (51,4%) настроен по отношению к ней негативно, а 27,7% вообще все равно. Активными курильщиками являются 39,8%, тогда как 23,8% уже бросили курить.

Подавляющее большинство респондентов осознают очевидный вред курения для здоровья. Об этом заявили 77,1% опрошенных. Каждого десятого (10%) останавливает дороговизна сигарет. Всего 8,5% смущает возможный дискомфорт от табачного дыма для окружающих. Еще 1,3% считают это не модным, а 3% просто не видят в таком увлечении никакого смысла.

"Несмотря на то, что число курильщиков за последние 10 лет в России значительно снизилось, оно по-прежнему очень велико. А между тем эта привычка способна приводить к развитию рака - доказана ее связь с 12 формами онкологии. И это не только поражения легких, гортани и ротовой полости - курение является фактором риска для многих видов онкологических заболеваний. А эта такая болезнь, которую желательно обнаружить на ранней стадии, пока не поздно. Поэтому именно курильщикам особенно важно периодически проходить чекапы (проверку здоровья) - прокомментировала Елена Солопова, генеральный директор Madanes Россия.

Как показываю данные Madanes, чем раньше выявлена онкология, тем меньше будут затраты на терапию. Так, на 1 и 2 стадии она потребует около 500 тыс. рублей, а на 3-й и 4-й - уже 2 млн. При этом в России средний возраст пациента с таким заболеванием составляет 46,4 года. Если сопоставить с данными опроса, не сложно заметить, что именно в этой возрастной группе насчитывается больше всего пристрастившихся к курению.

Опрос об отношении россиян к курению проводился во второй декаде мая. Участие в нём приняли более 1,1 тыс. человек, среди которых 54% мужчин и 46% женщин. В опросе приняли участие респонденты следующих возрастных категорий: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+ лет.